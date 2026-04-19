Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" aktrise Marija Linarte, dziedātāja Antra Stafecka, radio personība Artis Volfs un mūziķis Ralfs Eilands mēro ceļu cauri Amerikas Savienoto Valstu dienvidu reģionam. Lai gan sākumā valdīja priecīgs noskaņojums, atmosfēra krasi mainījās un kļuva saspringta pēc tam, kad ceļotāji attapās bez grupas maksājumu kartes.
Vadības grožus šajā posmā pārņēmusi aktrise Marija Linarte. Viņas uzdevums bija iepazīstināt ceļabiedrus ar vietējo dienvidnieku virtuvi – vārītiem zemesriekstiem. Kad pasniegtie gardumi nonāca uz galda, Artis Volfs saskatīja līdzību ar ko krietni tuvāku latvieša virtuvei: "Zini kā, man izskatās pēc kaut kādām pupām, bet, nu, tie ir vārīti rieksti."
Garšas kārpiņas apstiprināja Arta aizdomas – rieksti tiešām atgādināja cūku pupas. Tas kļuva par iemeslu humoristiskām piezīmēm par ēdiena izcelsmi: "Viņi kaut ko ir nospēruši no Latvijas – pilnīgi noteikti tās ir cūku pupas. Tie nav nekādi rieksti!" Vēsturiski šī delikatese radās praktisku apsvērumu dēļ. Tā kā no dienvidiem vestie rieksti bieži vien nebija gatavi, tos sāka vārīt, lai produkts nesabojātos, un rezultāts kļuva par reģionālu klasiku.
Maltītei beidzoties, patīkamo pēcpusdienu pārtrauca nepatīkams atklājums – brīdī, kad Marijai bija jānorēķinās par ēdienu, viņa konstatēja, ka kopējā bankas karte ir izgaisusi. Kamēr kolēģi nesteidzīgi turpināja ēst, grupas vadītāja steigšus devās pārmeklēt automašīnu, būdama manāmi izmisusi: "Viņi var paēst! Es nedrīkstu ēst!"
Marijas centieni atrast karti transportlīdzeklī un personīgajās mantās sākotnēji nedeva rezultātus, un viņas sarūgtinājums par situāciju tikai pieauga. Redzot vadītājas sakāpinātās emocijas, Ralfs Eilands centās ieviest mieru, norādot, ka pārējie panikā nekrīt: "Marij, es tev vienkārši godīgi pasaku, ka tu esi vienīgā, kura streso, un neviens cits to nedara!"
Marija gan nedomāja, ka viņas uztraukums ir nepamatots, un asāk atbildēja Ralfam: "Nepiekritīšu, bet okey. Es īsti nesaprotu, ko es šodien un vakar esmu tādu izdarījusi, ka..." Tomēr mūziķis centās konfliktu apslāpēt, aicinot visu uztvert vienkāršāk: "Marij, vai kāds tagad mētā rokas pa gaisu un streso? Nu, nē! Vai tā esi vienīgā tu, kura tagad grib konfliktēt? Jā! Vienkārši meklējam karti un dodamies tālāk! Chill! Normāli stāvlaukumā pastaigāsim, atradīsim."
Pēc Antras ierosinājuma grupa atgriezās iepriekšējā pieturvietā pie mola, cerot, ka karte izkritusi tieši tur. Dziedātāja gan bija skeptiska, tomēr saglabāja cerību stariņu: "Iespējams jau, ka viņa tur nav, un visticamāk jau arī, ka nebūs, bet brīnumi notiek!"
Zaudētā karte nozīmētu nopietnas grūtības turpmākajā ceļā, jo, lai gan pajumte bija nodrošināta, ikdienas tēriņiem līdzekļu vairs nebūtu. Marija, dodoties vēlreiz pārmeklēt pastaigu maršrutu, neslēpa savu sarkasmu: "Mans padoms – nekad nebrauciet ar trīs random cilvēkiem ceļojumā! Tas būs vai nu labākais, vai sliktākais ceļojums!"
