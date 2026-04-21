Uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 2025./2026. gada sezonas vērtīgākā spēlētāja jeb MVP titulu pretendē Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Šejs Gildžess-Aleksandrs, Denveras "Nuggets" centra spēlētājs Nikola Jokičs un Sanantonio "Spurs" centrs Viktors Vembanjama.
Kanādietis Gildžess-Aleksandrs sezonas vērtīgākā titulu izpelnījās pagājušajā gadā, apsteidzot Jokiču un Janni Adetokunbo no Milvoki "Bucks". Čempionvienības "Thunder" aizsargs arī tika atzīts par NBA finālsērijas MVP.
Šosezon 27 gadus vecais Gildžess-Aleksandrs vidēji spēlē guva 31,1 punktu, atdeva 6,6 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 4,3 atlēkušās bumbas, palīdzot savai komandai izcīnīt 64 panākumus un uzvarēt regulārajā čempionātā.
Trīs reizes (2021., 2022. un 2024. gadā) par MVP atzītais serbs Jokičs šīs sezonas regulāro čempionātu noslēdza ar vidēji "triple double" mačā - viņa kontā 27,9 punkti, 12,8 izcīnītas bumbas zem groziem un 10,8 rezultatīvas piespēles. 31 gadu vecais centrs kļuva par pirmo spēlētāju NBA vēsturē, kurš regulārajā čempionātā bija labākais līgā gan atlēkušajās bumbās, gan rezultatīvajās piespēlēs.
Savukārt 22 gadus vecais francūzis Vembanjama ar vidēji 25,0 gūtiem punktiem, 11,5 atlēkušajām bumbām, 3,1 rezultatīvu piespēli un 3,1 bloķētu metienu sekmēja "Spurs" atgriešanos "play off" pirmo reizi kopš 2019. gada.
Starp trim nominantiem uz MVP balvu arī šosezon nav slovēņa Lukas Dončiča no Losandželosas "Lakers", kurš ar vidēji 33,5 punktiem bija regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Tāpat slovēņa kontā bija 8,3 rezultatīvas piespēles un 7,7 atlēkušās bumbas.
Šis ir piektais gads pēc kārtas, kad visi trīs balvas finālisti ir dzimuši ārpus ASV.
Pēdējais ASV dzimušais spēlētājs, kurš ieguva balvu, bija Džeimss Hārdens 2018. gadā.
Gada debitanta balvas finālisti ir Valdezs Dreksels Edžkombs no Filadelfijas "76ers", Kūpers Flegs no Dalasas "Mavericks" un Rons Knepels no Šarlotas "Hornets".
Uz labākā aizsardzības spēlētāja balvu pretendē Čets Holmgrens no "Thunder", Osars Tompsons no Detroitas "Pistons" un Vembanjama, uz progresējušākā spēlētāja titulu — Nikeils Aleksandrs-Volkers no Atlantas "Hawks", Deni Avdija no Portlendas "Trail Blazers" un Džeilens Durens no "Pistons", bet uz labākā rezervista titulu — Tims Hārdevejs jaunākais no "Nuggets", Haime Hakess no Maiami "Heat" un Keldons Džonsons no "Spurs".
Savukārt uz sezonas labākā trenera amatu pretendenti ir Džons-Blērs Bikerstafs no "Pistons", Mičs Džonsons no "Spurs" un Džo Mazulla no Bostonas "Celtics".
