Daugavpilī konfiscē tūkstošiem nelegālu cigarešu un alkoholu

Šā gada 8. aprīlī Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, aizturēja 1963. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi kopumā atrada un izņēma 14 980 cigaretes bez akcīzes nodokļa markām un aptuveni 55 litrus alkoholisko dzērienu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma, informē VP.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2026. gada 8. aprīlī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros veica sankcionētu kratīšanu pie 1963. gadā dzimuša vīrieša.
Likumsargi vīrieša dzīvesvietā Daugavpilī atklāja ievērojamu daudzumu cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Kopumā atrastajās kastēs bija 9 800 cigaretes "Winston", 4 600 cigaretes "Marlboro" un 580 cigaretes "Rothmans" bez akcīzes nodokļa markām. Tāpat amatpersonas vīrieša dzīvesvietā izņēma aptuveni 55 litrus alkoholisko dzērienu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma.
Vīrietis jau iepriekš bija nonācis Valsts policijas redzeslokā.
VP uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.2. panta pirmās daļas — proti, par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
