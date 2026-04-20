Svētdiena, 19. aprīlis, šovā "Koru kari" bija sadraudzības vakars, kurā kori aicināja palīgā novadniekus, lai kopā ar saviem draugiem dziedātu viņiem zīmīgas dziesmas.
Šova finansiālā atbalstītāja "Primero" skatītāju simpātiju balvu otro nedēļu pēc kārtas ieguva Fiņķis ar Madonas zaļo kori. Šajā vakarā žūrijas 30 balles vienīgie ieguva Chris Noah un Olaines melnbaltais koris. Šovu pamest nācās Ingum Ulmanim un Limbažu sarkanajam korim.
Šajā tiešraidē dalībniekus vērtēja šova eksperti Jānis Ozols un Edgars Vītols, kā arī latviešu teātra un kino aktrise, rakstniece un TV raidījumu vadītāja Zane Daudziņa.
Šīs "Koru karu" tiešraides pirmais priekšnesums bija Fiņķa un Madonas zaļā kora ziņā, kuri izpildīja Igo hitu "Cerību laiks". Kopā ar kori piedalījās "Koru karu" 2. sezonas uzvarētāja Ieva Kerēvica, kura tolaik arī vadīja Madonas kori. Edgars Vītols komentēja: "Tāds ļoti labs iesākums šai koru karu epizodei. Pirmkārt — kompliments jūsu korim par tērpu izvēli. Un paldies arī par izvēlēto dziesmu." Jānis Ozols turpināja: "Es gribu uzteikt Fiņķi — šis, manuprāt, bija viņa labākais priekšnesums."
Kā nākamie uzstājās Chris Noah un Olaines melnbaltais koris, kopā ar Renāru Kauperu dziedot viņa grupas "Prāta vētra" dziesmu "Plaukstas izmēra pavasaris". "Lieliski, viens traks numurs. Kā izkonkurēt "Prāta vētru" un nepalikt viņas ēnā," kora delverīgo priekšnesumu komentēja Zane Daudziņa.
Jānim Aišpuram un Ikšķiles saules korim šajā vakarā palīdzēja Aija Andrejeva. Viņi izpildīja grupas "Opus Pro" kompozīciju "Rozā lietus". Jānis Ozols: "Šī bija tiešām kolosāla aranžija. Skaidrs, ka šī ir solista dziesma, bet jūs atradāt labu balansu. Un dziesmas beigas — stilīgas."
Vakaru turpināja Preiļu purpura koris ar Daini Skuteli, priekšnesumā piedaloties Andrim Baltacim un hiphopa duetam "Latgalīšu reps" un dziedot dziesmu "Latgalietis ir". Zane Daudziņa: "Es esmu aizgrābta — es smaidu līdz ausīm. Man ļoti patika tas orķestra koncepts."
Ingus Ulmanis ar Limbažu sarkano kori aicināja talkā Aigaru Voitišķi, lai dziedātu "Gula meitīna". Jānis Ozols: "Šī ir viena no pašām bēdīgākajām dziesmām, ko var dziedāt, jo kamols ir kaklā… Bet Limbažiem ir beidzot numurs, kur viss ir balansā — laba horeogrāfija un dziedājums. Es ļoti priecājos par jums."
"Koru karu" tiešraides otrajā daļā kori izpildīja dziesmas, kas jau ir skanējušas iepriekšējos raidījumos.
Madonas zaļais koris un Fiņķis turpināja vakaru, dziedot grupas "Bruģis" dziesmu "Kaija". Zane Daudziņa: "Jūs uzjundījāt tās prieka sajūtas. Un man prieks, ka jūtaties droši."
Chris Noah un Olaines melnbaltais koris izpildīja Prinsa skaņdarbu "Purple Rain". Edgars Vītols: "Šeit uz vietas — kinostudijā — ir īstas rokmūzikas koncerta noskaņas. Interesanti, ka sākotnēji šī dziesma tika rakstīta kantrī mūzikas noskaņās."
Ikšķiles saules koris un Jānis Aišpurs dziedāja divu dziesmu kompilāciju "Lady Marmalade/Smells Like Teen Spirit". Jānis Ozols: "Paldies, ka beidzot kaut ko uzlidinājāt gaisā — sen bija laiks!"
Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris kā atkārtoto priekšnesumu bija izvēlējušies Raimonda Paula komponēto un grupas "Credo" oriģināli izpildīto kompozīciju "Tad, kad mēs iemīlēsim". Zane Daudziņa: "Paldies — šis bija tāds krāšņs disko. Man ļoti patika, ka tas vizuālais tēls ar horeogrāfiju iet vienā rakstā!"
Vakara noslēgumā Ingus Ulmanis un Limbažu sarkanais koris dziedāja grupas "Lādezers" skaņdarbu "Es neesmu lielisks". Jānis Ozols: "Jūs uz skatuves jau jūtaties daudz pārliecinošāk. Un viss, ko darāt, atstāj labāku iespaidu."
