Amerikāņu pētnieki no Ziemeļkarolīnas pavalsts universitātes un Kolumbijas universitātes Meilmana sabiedrības veselības aizsardzības skolas bija izvirzījuši pieņēmumu, ka Čornobiļas zonā izdzīvojušo suņu populācija pēc bēdīgi slavenās kodolavārijas varēja iemantot ģenētiskas mutācijas, taču jau drīz konkrēts pētījums pilnībā apgāza šo hipotēzi.
Viņi izanalizēja divas tiešā kodolreaktora tuvumā, taču aptuveni 16 kilometru attālumā vienu no otras mītošu suņu populācijas. Speciālisti pārbaudīja, kādā veidā radiācija un ekoloģiskie toksīni varētu ietekmēt dzīvniekus un to priekštečus, taču tā arī nespēja atklāt nekādus pierādījumus šo suņu ģenētiskajām mutācijām. Viņi konstatēja, ka kodolavārijas zonā dzīvojušie dzīvnieki gēnu līmenī ir ļoti līdzīgi suņiem, kas dzīvo Krievijā, Polijā un vēl dažos tuvākajos reģionos. Pētnieki secināja, ka tie suņi, kuru priekšteči pārcietuši katastrofu un radījuši pēcnācējus, visticamāk, jau bijuši ar tādām ģenētiskajām iezīmēm, kas paaugstina izdzīvošanas izredzes, nevis iemantojuši tās radiācijas ietekmē.
Jau mazliet agrāk starptautiska pētnieku grupa bija konstatējusi, ka Čornobiļas zonas varžu sugas izrādījušās absolūti noturīgas pret radiāciju, līdz ar to gluži zinātniski konstatējot, ka radiācijas līmenis Čornobiļā nespēj puslīdz ievērojami negatīvi ietekmēt abiniekus...
