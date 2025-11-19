Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) šogad svin savas pastāvēšanas 33. gadskārtu. Tas ir vesels laikmets, kas zīmīgs ar dažādām visnotaļ globālām valstiskām, ekonomiskām pārmaiņām, tostarp ļoti būtiskām tieši lauksaimniecības nozarē. Un lauksaimnieku izglītošanai un konsultēšanai aizvien bijusi svarīga loma.

"Galvenais LLKC uzdevums un misija pa šiem gadiem nav mainījusies – palīdzēt lauksaimniekiem, viņus konsultējot un izglītojot. Taču trīsdesmit gadu laikā ir mainījusies pati lauksaimniecības nozare un lauksaimnieki. Šodien vairāk jāpalīdz pielāgoties dažādajiem ES un globālā tirgus nosacījumiem, kas mēdz visai strauji mainīties, kā arī klimata pārmaiņu un dabas apstākļu izraisītajām negatīvajām sekām," intervijā Agro Topam teic LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

M. Cimermanis: Pats sāku darboties 1995. gadā kā pagasta konsultants tālaika Lauksaimniecības pārvaldes departamentā. Bet jau 1997.–1998. gadā sāku strādāt Ozolniekos pie projektiem. 1999. gadā nomainīju Laimdotu Straujumu, kura pirms manis bija LLKC vadītāja.

Protams, arī LLKC laika gaitā piedzīvojis dažādas pārmaiņas. Patlaban ienāk jaunie speciālisti, kuri ienes pavisam citu darba tempu, viņi strādā ātrāk, veiksmīgi izmanto jaunākās tehnoloģijas un prasa pavisam citādu pieeju darba procesam. Tāpēc veicam arī tādu iekšēju restrukturizāciju, lai ietu līdzi laikam – ieviešam digitalizāciju, robotizāciju.

