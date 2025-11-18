Ūdens avots un ūdens tīrība ir divi būtiski lielumi, par kuriem domājam, iekārtojot vai uzlabojot savu dzīves vidi. Visaugstākajām prasībām jāatbilst dzeramajam ūdenim, jo tas vistiešākajā veidā ietekmē mūsu veselību, taču saimniekošana nebūs iespējama arī bez ūdens, ko var izmantot uzkopšanai vai dārza laistīšanai.

Dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem, organoleptiskajiem un pH rādītājiem jāatbilst kā minimums Ministru kabineta noteikumiem Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības".

Taču ūdenim, ko izmanto, piemēram, dārzā vai mašīnas mazgāšanai, netiek piemērotas prasības, galvenais, lai ūdens nerada apdraudējumu cilvēkiem vai videi. Bieži mājsaimniecībās tiek ierīkotas arī lietus ūdens savākšanas sistēmas. Pirms šādas sistēmas izveidošanas gan ir vērts izvērtēt, vai tā konkrētajā gadījumā ir ekonomiski izdevīga. Arī vienkārša muca zem lietus ūdens notekas var būt tradicionāls un videi draudzīgs risinājums. Ne velti kādreiz šo debesu velti – lietus ūdeni, kas pēc sava sastāva ir mīksts, – meitas labprāt izmantoja veļas mazgāšanai un matu skalošanai.

