Nav pierādījumu tam, ka statīni bojā aknas un muskuļus, tie ir mīti – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” apgalvo "Skrides Sirds klīnikas" kardioloģe Ketija Grīnberga.
Vai ar statīniem var izārstēt paaugstinātu holesterīna līmeni? Ārste skaidro: “Mēs varam ar statīniem holesterīnu ārstēt, to samazināt, novērst infarkta risku, bet mēs nevaram to pavisam izārstēt, jo holesterīns ir ģenētiski noteikts, un gēni dzīves laikā mums nemainās.”
Kardioloģe arī uzsver, ka svarīgi šos medikamentus lietot ilgtermiņā,
pretējā gadījumā, lietojot statīnus kursa veidā kādu laiku, piemēram, mēnesi vai divus un tad lietošanu pārtraucot, holesterīns atgriežas iepriekšējā līmenī un risks saslimt ar kādu no sirds asinsvadu slimībām pieaug.
Kardioloģe Grīnberga statīnu lietošanu salīdzina ar vēlmi ievērot veselīgu dzīvesveidu.
“Ja mēs ilgstoši dzīvojam neveselīgi un tad pēkšņi izdomājam mēnesi vai divus ēst pareizi, sportot, protams, tas būs ieguvums, bet ne ilgtermiņā. Tāpēc svarīgi statīnus lietot ilgstoši.”
