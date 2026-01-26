Liekie tauki ir kā gruzdošs, neredzams process, kas organismā rada iekaisumu un apdraud nieru, aknu un artēriju veselību. Artērijas sāk no iekšpuses aizaugt, kļūst neelastīgas un stīvas – tā TV24 raidījumā “Ārsts atbild”, runājot par svara ietekmi uz sirds veselību, skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
“Ja ir liekais svars, organismā rodas iekaisums, un sirdij ir “jāapkalpo” lielāks audu apjoms. Sirds ir čakla, bet tas lielais audu apjoms viņai nepatīk, un rezultātā sirds sieniņas sāk sabiezēt,” stāsta Skride un ieskicē, kā tas reāli notiek. “Starpsiena starp labo un kreiso kambari ir centimetru bieza. Tiklīdz svars ir par lielu, sirds sieniņa pa milimetriem sāk sabiezēt un tas rada priekšlaicīgas nāves risku, sirds aritmiju un galvenais – sirds mazspēju.”
Tāpēc viņš atkārtoti uzsver liekā svara kaitīgumu un apdraudējumu veselībai. Būtiski esot arī tas, kurā ķermeņa daļā tauki atrodas. Piemēram, tauki uz vēdera, ap iekšējiem orgāniem, pēc ārsta teiktā, ir metaboliski aktīvāki.
“Tā saucamā viscerālā aptaukošanās, tauki uz vēdera, tauki ap iekšējiem orgāniem, aknām, zarnām, nierēm – šie tauki veicina insulīna rezistenci, palielina triglicerīdus (sliktos taukus asinīs), samazina labā holesterīna līmeni. Tāpēc resns vēders, kā teica profesors Danilāns, nu nepavisam nav labi,” aicinot rūpēties par savu veselību nosaka Skride.
