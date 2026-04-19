Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Māris Krieviņš no Raunas: "Ziņās dzirdēju, ka 47 procenti Latvijas iedzīvotāju neapmeklējot ārstu, vienlaikus uz izmeklējumiem ir garas rindas. Man vajag ultrasonogrāfiju, bet pieraksts pieejams tikai uz jūniju. Rindas vajadzētu veidot ar domu, ka pakalpojumu vajadzēs visiem valsts iedzīvotājiem. Kas būtu, ja vēl tie 47% ietu pie ārsta, tad rindas būtu vēl garākas!"
Redakcijas piebilde. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati par iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu 2025. gadā liecina, ka rindas un pakalpojumu dārdzība joprojām ir galvenie iemesli, kāpēc Latvijas iedzīvotāji neapmeklē ārstus arī gadījumos, kad vizīte ir nepieciešama. Kā galveno iemeslu ārsta neapmeklēšanai vai pārbaudes neveikšanai iedzīvotāji visbiežāk minējuši pārāk ilgo gaidīšanas laiku uz pieņemšanu vai rindas – tā atbildējuši 47,7% respondentu. Tas ir augstākais rādītājs kopš 2021. gada, kad tas bija 17,5%. Otrs biežākais iemesls bija nespēja atļauties ārstēšanos vai pārbaudes, ko minēja 24,6% iedzīvotāju. Arī zobārstniecības pakalpojumu nepieejamība saglabājas augsta. Pērn 10,8% iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem atzina, ka ir bijis vismaz viens gadījums, kad netika veikta nepieciešamā zobu pārbaude vai ārstēšana. Starp iedzīvotājiem ar stipriem veselības problēmu radītiem ierobežojumiem katrs piektais jeb 21,2% kaut reizi bija atlicis nepieciešamo zobu pārbaudi vai ārstēšanu. Galvenais iemesls (74% aptaujāto), kāpēc netika apmeklēts zobārsts, bija pakalpojuma dārdzība. Vēl 8% aptaujāto atzinuši, ka no zobārsta vizītes atturējušas bailes no izmeklēšanas un ārstēšanas.
- Zenta Čakša no Jūrmalas: "Es uzskatu, ka brazīlietis Felipe nav jāuzņem Latvijas pilsonībā. Mums ir tik daudz savu dziedātāju, dzejnieku, mākslinieku, kam mums tas Felipe? Kāpēc šis jautājums būtu jālemj Saeimai?"
- Andris no Madonas: "Vēlos visus aicināt jūnija pirmās nedēļas nogalē ieplānot atbraukt uz mūsu foršo Madonu, kas šogad atzīmē 100 gadu jubileju. Būs patiesi plaša kultūras programma, koncerti. Šādas apaļas jubilejas dzīves laikā bieži nesanāk piedzīvot."
- Imants Sūna no Iecavas: "Laukos likvidē skolas, skaita bērnus. Taču nacionālajai politikai jābūt tādai – ja klasē ir kaut vai viens skolēns, jābūt arī skolotājam. Laukos cilvēkam jābūt iespējai iegūt pamatskolas izglītību."
- Brigita Andermane no Jaunjelgavas: "Latvijā atkal daudzi kūlas ugunsgrēki. Lētāk taču ir rudenī nopļaut zāli nekā pavasarī dzēst ugunsgrēku. Visu darām tad, kad ir jau par vēlu."
- Gunārs Godiņš no Smiltenes: "Satrauc daudzi jautājumi – kas notiek ar "Rail Baltica", "Air Baltic", "Latvijas valsts mežiem"? Par visiem sliktajiem politiķu lēmumiem parādi būs jāmaksā mūsu bērniem. Tagad lasu, ka Smiltenes novada domes bijušajam priekšsēdētājam piešķirs pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā. Latvijā esot tāda kārtība. Veikalos redzu lētākus produktus no Polijas, Grieķijas un citām valstīm. Satiku paziņu pensionāri, viņa saka – govi un cūkas vairs neturēs, jo nopirkt veikalā iznāk lētāk."
- Kārlis Zāle no Siguldas: "Ekonomikas ministrs spriež, ka degvielas tirgotājiem nepieciešams virspeļņas nodoklis, taču Degvielas tirgotāju asociācija izbīlī trīc – kā tā varot darīt, viņiem nekādas virspeļņas neesot... Kungi, tieciet nu skaidrībā!"
Trešdien, 22. aprīlī, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Regīna Olševska.
