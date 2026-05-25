Valsts policija sākusi 21 administratīvā pārkāpuma procesu un divus kriminālprocesus par satiksmes noteikumu pārkāpumiem sestdienas vakarā pie tirdzniecības centra "Sāga", informē Valsts policijā.
Pagājušās sestdienas vakarā pie tirdzniecības centra "Sāga" bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku ar automašīnām.
Pamanot šo pulcēšanos sociālajos medijos, likumsargi devās uz notikuma vietu, un tā rezultātā policija sākusi 21 administratīvā pārkāpuma procesu par dažādiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp piecus par agresīvu braukšanu, divus par ātruma pārsniegšanu un divus par to, ka transportlīdzeklis nav reģistrēts noteiktajā kārtībā.
Tāpat sākts viens kriminālprocess par bēgšanu un viens kriminālprocess par automašīnas vadīšanu 1,9 promiļu reibumā.
Kādā no sociālajos medijos ievietotajiem video redzams, ka, fonā skanot mūzikai, stāvlaukumā pulcējušies daudzi jaunieši, un viena no automašīnām sākusi bēgšanu no policijas. Bēgšanu pavadījuši apkārtējo saucieni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu