Piektdien, 22. maijā, uz autoceļa Talsu novada Mērsraga pagastā pēc automašīnas un velosipēda sadursmes miris nepilngadīgs velosipēdists, apliecināja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Piektdien ap plkst. 11.25 Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, Mērsraga pagastā uz autoceļa Stende-Lauciene-Mērsrags noticis ceļu satiksmes negadījums — sadursme starp automašīnu "Peugeot", kuru vadīja vīrietis, un velosipēdu, kuru vadīja zēns. Negadījumā cieta zēns, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē, kur mira.
Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā veica alkohola pārbaudi automašīnas vadītāja izelpā un vīrietis neatradās alkohola reibumā. Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli.
