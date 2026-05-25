Bodibildinga sacensībās Ādažos ar iespaidīgu tēlu skatītājus pārsteigusi realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina. Viņa demonstrēja ne tikai krāšņu, vairāk nekā 600 eiro vērtu sacensību tērpu, bet arī pamatīgi uztrenētu un izteikti brūnu augumu, kas izstaroja milzīgu pašpārliecinātību un gandarījumu par ieguldīto smago darbu.
Gaidot savu kārtu uznācienam, Vendija izvēlējās mierīgu stratēģiju – lai uzkrātu spēkus, viņa pirms starta vienkārši atpūtās, guļot turpat uz grīdas. Tikai pēc tam sākās aktīva pucēšanās un muskuļu iesildīšana, lai vizuāli izceltu katru ķermeņa reljefu. Vērtējot savu gatavību, sportiste neslēpa emocijas un pauda gandarījumu par izturību: "Man ir lepnums par sasniegto! Protams, ka ir neapmierinātība par daudz ko, ko es, tā kā, gribēju tomēr citādāk. Neuzskatu, ka esmu ideālajā formā, bet lepnums par to, ka esmu nonākusi atkal līdz skatuvei un to drausmīgo pēdējo nedēļu izcietusi."
Lai gan iepriekš tika runāts, ka šis turnīrs Karalkinai būs pēdējais, iesildīšanās laikā viņa sāka šaubīties par šo solījumu. Gatavošanās aizkulisēs raisīja divējādas pārdomas, ko viņa pati raksturoja šādi: "It kā ar pilnu apziņu, ka pielikt punktu skatuvei – pēdējas sacensības, noslēgums un viss. Tajā pašā laikā guļu un domāju – jā, pēdējās sacensības, bet kāpēc es tikko nofotografēju, kādu iedeguma losjonu lieto dalībniece Anna, jo man patīk tas rezultāts un ka viņš tik ātri nožūst, ar domu, ka uz nākamajām sacensībām ir jāpamēģina tāds? Kāpēc es domāju, kādu izgriezumu man vajadzētu nākamajam bikini, lai tas augstāk ir uzvelkams?"
Šīs detaļas liek domāt, ka sportistes karjerai punkts vēl netiks pielikts. To apstiprina arī pašas Vendijas teiktais: "Tad es saprotu, ka tas lēmums par to pēdējo startu – tas tāds nestabils lēmums ir! Tā varētu arī nebūt!"
