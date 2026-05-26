No Gārdengrovas pilsētas apkaimes Kalifornijas štata dienvidos pagājušās nedēļas nogalē nācās evakuēt aptuveni 50 000 iedzīvotāju, tā reaģējot uz incidentu vietējā aviācijas detaļu ražotnē.
Pagājušajā ceturtdienā sāka uzkarst ražotnes teritorijā izvietota tvertne ar viegli uzliesmojošo vielu metilmetakrilātu, kas tiek izmantots plastmasas detaļu ražošanā. No tvertnes sāka noplūst tvaiks, lai arī līdz šim ķīmisko vielu noplūde nav notikusi. Zināms, ka tvertnē ierīkotie vārsti, kam jānodrošina stabila temperatūra, bijuši nosprostoti, un temperatūra turpinājusi kāpt. Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms incidenta apkaimē ir izsludinājis ārkārtējo situāciju, lai varētu saņemt federālo palīdzību. Kopā uz notikuma vietu norīkoti aptuveni 800 glābēju.
Iespējamie scenāriji
Incidents noticis ražotnē, kas pieder Apvienotajā Karalistē bāzētajai kompānijai "GKN Aerospace". Bojātajā tvertnē glabājas 22 700 līdz 26 500 litru metilmetakrilāta. Nonākšana saskarē ar šo vielu var radīt nopietnas elpošanas ceļu, neiroloģiskas problēmas, kā arī ādas, acu un kakla kairinājumu, norādījuši eksperti. Lai novērstu metilmetakrilāta nonākšanu notekūdeņu sistēmā, vietējos strautos vai netālu esošajā Klusajā okeānā, varasiestādes apkārt ražotnes teritorijai ir izvietojušas aizsprostojumus. Pieaugot temperatūrai, metilmetakrilāts pāriet no šķidra stāvokļa gāzē un palielina spiedienu, skaidrojuši eksperti. Tas palielina sprādziena risku. Lai šādu iespēju mazinātu, ugunsdzēsēji ar ūdeni mēģina atdzesēt sakarsušo tvertni. Varasiestādes labus notikumu attīstības scenārijus tomēr neprognozē. Viens scenārijs paredz, ka metilmetakrilāts no pārkarsušās tvertnes, kurā ir paaugstinājies spiediens, noplūdīs un nokļūs gaisā un augsnē. Otrs scenārijs, kas tiek uzskatīts par sliktāko, būtu sprādziens, kura rezultātā indīgā viela nokļūtu gaisā, bet arī lielā teritorijā tiktu raidītas šķembas no pārsprāgušās tvertnes. Sprādziena gadījumā varētu tikt skartas arī citas uzņēmuma tvertnes ar ķīmiskām vielām un degvielu. Nedēļas nogalē varasiestādes bojātajā tvertnē pamanīja plaisu, ko var uzskatīt par pozitīvu notikumu, jo, ja tāda ir izveidojusies, sprādziena iespēja samazinātos. Nav gan zināms, vai plaisa nav izveidojusies tikai tvertnes ārpusē.
Iedzīvotāji vēršas tiesā
Saistībā ar piedzīvoto incidentu varasiestādes Orindžas apgabalā, kurā atrodas Gārdengrova un "GKN Aerospace" ražotne, noteikušas evakuācijas zonu 23 kvadrātkilometru platībā. No tās evakuēti aptuveni 50 000 iedzīvotāju. Tvertnes sprādziena gadījumā šajā teritorijā tiktu nodarīti postījumi. Pavisam Gārdengrovā dzīvo ap 170 000 cilvēku. Evakuētie pašlaik gaida situācijas atrisinājumu, lai arī nav zināms, kad un kāds tas būs. Evakuētie cilvēki nakti pavadījuši gan tuvējā skolā, gan auto, gan arī uz matračiem un guļammaisos uz asfalta, novērojusi aģentūra "Associated Press". Vairākas skolas apkaimē ir izziņojušas par īslaicīgu mācību norisi attālināti.
Cietušo pašlaik nav, lai arī vairāki apkārtnes iedzīvotāji ir sūdzējušies par simptomiem, kas atbilstu nonākšanai saskarē ar metilmetakrilātu. Par indīgās vielas noplūdi tomēr ziņots nav,
vēsta ASV mediji. "GKN Aerospace" atvainojusies iedzīvotājiem un uzņēmumiem par radītajām neērtībām. Vairāki apkaimes iedzīvotāji jau vērsušies tiesā ar prasību pret "GKN Aerospace", kas, pēc viņu teiktā, esot neuzmanīgi uzglabājusi bīstamo vielu. Lai kā beigtos incidents ar bojāto tvertni, nekustamā īpašuma cenas šis notikums jau ir ietekmējis, norādījuši vietējo iedzīvotāju juristi.
Problēmas bijušas arī iepriekš
Pagaidām nav zināms, kas izraisīja metilmetakrilāta tvertnes sabojāšanos un gaisa temperatūras un spiediena pieaugumu tajā. Kamēr turpinās izmeklēšana, ASV mediji atgādina, ka "GKN Aerospace", kas ražo plastmasas detaļas gan komerciālajām, gan arī militārajām lidmašīnām, jau iepriekš ir nonākusi varasiestāžu redzeslokā saistībā ar noteikumu neievērošanu. "GKN Aerospace" vienošanās ietvaros piekrita samaksāt 900 000 ASV dolāru pēc tam, kad izmeklēšanā tika noskaidrots, ka uzņēmums nav veicis nepieciešamo dokumentāciju par radīto piesārņojumu, izmantojis jaunu aprīkojumu bez nepieciešamajām atļaujām, vai arī izmantojis aprīkojumu, kura apraksts neatbilst saņemtajai atļaujai. Uzņēmums arī vairākas reizes ignorējis izsūtītos aicinājumus problēmas novērst, pavēstījusi vietējā gaisa kvalitātes aģentūra.
