Rīgā, Vecmīlgrāvī, iespējams, piedzērusies autovadītāja mēģinājusi policistam sejā iepūst piparu gāzi, informēja Rīgas pašvaldības policija.
18. maijā neilgi pēc pusnakts pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki Vecmīlgrāvī ievēroja kādu "BMW" automašīnu, pie kuras pulcējās vairākas personas, kuras, iespējams, bija alkohola reibumā. Pēc brīža spēkrats sāka kustību, un uz notikuma vietu nosūtīta policijas ekipāža.
Policijas darbinieki ar operatīvo transportlīdzekli aizšķērsoja ceļu, lai ierobežotu tālāku "BMW" kustību. Tomēr transportlīdzekļa vadītāja šķērsli un vairākas likumsargu prasības apstāties ignorēja, turpinot kustību pa gājēju ietvi un vēlāk iebēgot mežā.
Personu pēc īsa brīža izdevās panākt. Pretojoties policijas darbiniekam, sieviete no apģērba kabatas izņēmusi piparu gāzes baloniņu un tā saturu centusies iepūst sejā pašvaldības policistam. Tas nav izdevies, un policijas darbinieks sievieti aizturēja.
Vēlāk gan likumsargi pamanīja, ka aizturētajai personai asaro acis un ir apgrūtināta elpošana, sekojoši viņa pati, iespējams, cietusi no izpūstās piparu gāzes.
Ņemot vērā notikušo, uz adresi tika izsaukta gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, gan Valsts policijas ekipāža, kas pārņēma darbu tālāko procesuālo darbību veikšanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu