Daļa Latvijas zemessargu nav nodrošināta ar bruņuvestēm, taču Aizsardzības ministrija (AM) apgalvo, ka šo individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana notiek atbilstoši prioritārajam sadalījumam.
Saskaņā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra sniegto informāciju, zemessargi jau patlaban tiek nodrošināti ar uzkabes vestēm un bruņuplāksnēm atbilstoši iepirkumam, pastāstīja AM.
Bruņuvestes tiek izsniegtas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba prioritāro sadalījumu. Prioritāri tiek apgādāti profesionālā dienesta karavīri, kuru ikdienas darbs ir valsts aizsardzības nodrošināšanā, valsts aizsardzības dienesta karavīri, kā arī speciālo uzdevumu vienības zemessargi.
Daļa zemessargu atbilstoši prioritātēm tiks nodrošināti ar bruņuvestēm jau šogad, bet pārējie — pēc profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanas, norādīja ministrijā.
Ministrijā gan neatklāja, cik procentuāli no no visiem zemessargiem patlaban ir nodrošināti ar šo ekipējumu.
"Kopējais finansējums un vienību skaits operacionālās drošības apsvērumu dēļ klasificējama kā informācija dienesta vajadzībām. Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam ir publicēts kopējais plānotais līgumsummas apjoms, kas ir 80 789 256 eiro," norādīja ministrijā.
Līgums paredz iespēju iegādāties preci līdz šīs summas apguvei, bet neuzliek par pienākumu to apgūt pilnā apmērā. Vispārīgā vienošanās ir noslēgta uz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt vēl par diviem gadiem, ja summa nav apgūta. Noslēgtais līgums paredz vajadzības nodrošināšanu atbilstoši karavīru un zemessargu skaitam, kas apstiprināts NBS 12 gadu attīstības plānā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu