"2026. gada vasaras sezona faktiski ir iznīcināta" — Latgales tūrisma asociācija ceļ trauksmi

Latgales tūrisma asociācija (LTA) atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem.
LTA raksta, ka vēršas Latgales reģiona tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmēju, pašvaldību vārdā "saistībā ar kritisku un strauji saasinājušos situāciju, kas šobrīd tieši apdraud Latgales ekonomisko stabilitāti, uzņēmējdarbības vidi un Latgales reģiona turpmāku attīstību".
Tūrisma pakalpojumu sniedzēji norāda, ka pēdējo nedēļu notikumi Latvijas austrumu pierobežā — atkārtoti bezpilota lidaparātu incidenti, regulāri gaisa telpas apdraudējuma brīdinājumi, šūnapraides trauksmes paziņojumi, NATO iznīcinātāju aktivizēšana un publiskajā telpā dominējošā krīzes komunikācija — ir radījuši smagas sekas Latgales tūrisma nozarei.
"Šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu tūristi un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%,"
raksta LTA.
Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. LTA apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali.
Organizācija arī ir secinājusi, ka Latvijas iedzīvotāji izvēlas neapmeklēt Latgali drošības baiļu dēļ, kā rezultātā viesnīcas, viesu mājas, kempingi, restorāni un tūrisma objekti piedzīvo dramatisku rezervāciju kritumu tieši pirms vasaras sezonas. Rezervāciju skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, esot samazinājies par 40%.
LTA vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai.
"Latgales tūrisma nozare šobrīd piedzīvo smagāko krīzi kopš pandēmijas laika.
2026. gada maija dati rāda krasu un satraucošu tūristu skaita samazinājumu salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. 2026. gada vasaras sezona Latgalē faktiski ir iznīcināta," pauž organizācijā.
Vienlaikus LTA norāda, ka viesnīcu, viesu māju un tūrisma objektu dīkstāve Latgalē nav tikai viena reģiona lokāla problēma. "Tā ir ķēdes reakcija, kas tieši ietekmē vietējos mājražotājus, zemnieku saimniecības, sabiedrisko ēdināšanu, transporta pakalpojumu sniedzējus un reģiona nodarbinātību kopumā," uzskata organizācijā.