Par ULEB Eirolīgas uzvarētāju ceturto reizi vēsturē kļuvusi Pirejas "Olympiacos", kas finālā Atēnās ar 92:85 pārspēja turnīra titulētāko vienību Madrides "Real" (11 kausi).
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija francūzis Evans Furnjē, saņemot vērtīgākā spēlētāja balvu. Grieķijas klubs ir pirmais, kas pašreizējā formātā (notiek kopš 2016./2017. gada sezonas) uzvarējis regulārajā sezonā un vēlāk arī izslēgšanas turnīrā, turklāt īpaši saldi, ka paveica to savu nīstāko konkurentu "Panathinaikos" mājas arēnā. Pusfinālā "Olympiacos" ar 79:61 pieveica iepriekšējo čempioni Stambulas "Fenerbahce", kuras rindās Artūrs Žagars tāpat kā pērn nevienā "play off" mačā nebija pieteikumā. Bronzas spēle pirmo reizi kopš 2001. gada Eirolīgā netika aizvadīta.
"Olympiacos" šis ir pirmais triumfs Eirolīgā kopš 2013. gada, pēc tam vienība trīs reizes bija sasniegusi finālu, bet atstājusi to nokārtām galvām, tostarp pirms trim gadiem Kauņā piekāpjoties Madrides "Real".
Zelta maču Atēnās tiesāja Oļegs Latiševs, kuram šis bija 12. "Final Four" karjerā, tik daudz nebija nevienam citam no šajā reizē uzaicinātajiem kolēģiem.
Turpat norisinājās arī jauniešu Eirolīgas izšķirošās cīņas, Gunāra Grīnvalda pārstāvētajai Madrides "Real" finālā ar 77:85 piekāpjoties "Barcelona". 18 gadus vecais latvietis guva 13 punktus un bija savas komandas produktīvākais spēlētājs.
