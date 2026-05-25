Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā, šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Kaspars Pudāns.
NBS komandieris sacīja, ka nopietnāk investēt pretgaisa aizsardzībā sākts pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā, faktiski līdz ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā.
Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē, Drīdža ezerā, iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons.
Pudāns sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir vajadzīgi papildus radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc ukraiņu ieteikuma, un arī no līdz šim armijas rīcībā esošās pretdronu tehnikas daudzas lietas esot līdzīgas ukraiņu lietotajām.
NBS komandieris atzīmēja, ka
ukraiņi tikai pēdējā laikā ir sākuši dalīties un citām valstīm pārdot savas militārās tehnoloģijas.
Pudāns atgādināja, ka Latvijā sākts ieviest gradācijas sistēmu brīdinājumu sistēmā, jo aizsardzības resors atzīst, ka tiem ir liela ietekme uz cilvēku sadzīvi un ekonomisko dzīvi, tāpēc tiek ieviests dzeltenais brīdinājums, kas neprasīs iedzīvotāju tūlītēju rīcību, bet tikai brīdinās par iespējamiem riskiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu