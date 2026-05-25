Francija izdevusi Lietuvai likvidējamās "Latvijas krājbankas" kādreizējās mātesbankas, likvidētās Lietuvas bankas "Snoras" bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, pirmdien paziņoja Lietuvas Ģenerālprokuratūra.
Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolatoru.
Jau vēstīts, ka Antonova izdošana kļuva iespējama, jo 13. maijā Francijas Kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonova sūdzību par Rennas Apelāciju tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai.
Tiesa Rennā 3. aprīlī nolēma izdot Antonovu Lietuvai, izpildot Lietuvas Ģenerālprokuratūras lūgumu. Tomēr Antonovs 7. aprīlī pārsūdzēja lēmumu Francijas Kasācijas tiesā. Tā kā Kasācijas tiesa nolēma Antonova sūdzību neizskatīt, Rennas tiesas spriedums uzskatāms par galīgu.
Antonovu decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdotu Eiropas orderi, un Lietuva bija lūgusi viņa izdošanu. Savukārt otrs bijušais "Snoras" līdzīpašnieks Raimonds Baranausks, kā tiek uzskatīts, slēpjas Krievijā.
Lietuvas Apelāciju tiesa plāno 29. jūnijā sākt izskatīt sūdzības par Viļņas apgabaltiesas 2024. gada 5. novembra spriedumu sodīt Antonovu un Baranausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā.
Antonovam un Baranauskam cietumsods tika piespriests aizmuguriski par astoņiem apzinātiem noziegumiem, un Antonovs tika atzīts par galveno organizatoru. Viņiem tika piespriests samaksāt 375,18 miljonu eiro kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem, noteikta noziedzīgi iegūtu aktīvu konfiskācija 105 miljonu eiro vērtībā, kā arī tika konfiscēti viņu aktīvi Lietuvā, Lielbritānijā un Francijā.
Krimināllietu Ģenerālprokuratūra tiesai nodeva 2019. gadā pēc septiņus gadus ilgas pirmstiesas izmeklēšanas.
Lietuvas valdība nacionalizēja "Snoras" un apturēja bankas darbību 2011. gada novembrī, bažījoties par šīs bankas stāvokli. Vēlāk tika ierosināta bankas bankrota lieta.
Tiesa konstatēja, ka Antonovs un Baranausks piesavinājās īpašumu aptuveni 509 miljonu eiro vērtībā, nodarīja zaudējumus aptuveni 460 miljonu eiro apmērā bankai "Snoras" un tās kreditoriem, kā arī piesavinājās vēl 14,5 miljonus eiro.
Arī "Latvijas krājbankā" tika konstatēts apmēram 100 miljonu latu (140 miljoni eiro) iztrūkums, un 2011. gada decembrī Rīgas apgabaltiesa banku pasludināja par maksātnespējīgu.
