Desmit dienās Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinātais Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts") izpildījis prezidenta doto uzdevumu. 

Četri politiskie spēki – "Apvienotais saraksts" ("AS"), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), "Jaunā Vienotība" ("JV") un Nacionālā apvienība (NA) – ir vienojušies par valdības deklarācijas projektu un līdzvērtīgu atbildības jomu sadali topošajā valdībā, par kuru Saeima varētu balsot jau ceturtdien. Līdz ar to ir izpildīts Valsts prezidenta E. Rinkēviča vēlējums pēc iespējas drīzāk izveidot jaunu valdību pēc Evikas Siliņas ("JV") atkāpšanās no amata. Valdībā nebūs "Progresīvo", jo pret šo partiju uzreiz iebilda Nacionālā apvienība.

Šādā ģeopolitiskajā situācijā un piecus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām valdības iepriekš nav veidotas. Pēc tikšanās ar A. Kulbergu prezidents pirmdien žurnālistiem teica, ka tas, ko premjera kandidāts un partijas tik īsā laikā ir paveikušas, ir apsveicami. "Par šo epizodi varbūt kādreiz rakstīs arī politikas zinātnes vēstures mācību grāmatās," piebilda E. Rinkēvičs. Pēc šīs preses konferences kāds bijušā premjera Ivara Godmaņa (toreiz "LC"/LPP) politiskais domubiedrs "Latvijas Avīzei" atgādināja, ka A. Kulbergam tomēr neesot izdevies pārspēt I. Godmaņa rekordu – 2007. gadā no premjera kandidāta nominēšanas brīža līdz balsojumam Saeimā pagājusi nepilna nedēļa.

