Mājās, ceļā vai mežā: kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā?

Izstrādāti rīcības ieteikumi iedzīvotājiem gaisa telpas apdraudējuma gadījumā pēc viņu atrašanās vietas, proti, esot dzīvesvietā, ceļā vai automašīnā, veikalā vai kādā iestādē, mežā vai laukā.
Kā skaidrots Krīzes vadības centra un atbildīgo dienestu sagatavotajā rīcības matricā, dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām.
Rīcība atrodoties dzīvesvietā
Esot dzīvesvietā, iedzīvotāji aicināti tajā zināt drošās zonas. Nepieciešams instalēt "112 Latvija" lietotni, kā arī izstrādāt rīcības plānu saziņai ar ģimenes locekļiem.
Krīzes vadības centrs aicina arī preventīvi sagatavot 72 stundu somu
un izrunāt rīcību apdraudējuma gadījumos ar ģimenes locekļiem.
Gadījumos, ja ir izsludināts dzeltenā līmeņa brīdinājums, esot dzīvesvietā, iedzīvotājiem vajadzētu apzināt ģimenes locekļu atrašanās vietas, kā arī nodrošināt pilngadīgās personas klātbūtni nepilngadīgajām personām. Šādos gadījumos jāseko līdzi "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem un sabiedriskajiem medijiem.
Ja, esot dzīvesvietā, tiek izsludināts oranžā līmeņa brīdinājums, iedzīvotājiem nepieciešams uzturēties iekštelpās, aizverot logus un durvis. Iespēju robežās vajadzētu ievērot "divu sienu principu" un uzturēties pagrabā, koridorā, vannasistabā vai zemākajā stāvā.
Arī šādos gadījumos jāseko līdzi "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem un sabiedriskajiem medijiem. Krīzes vadības centrs arī skaidro, ka vecāku ierašanās izglītības iestādēs apdraudējuma laikā rada papildus drošības riskus. Par bērnu drošību izglītības iestādēs ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs.
Ja tuvumā noticis incidents, iedzīvotāji aicināti tam netuvoties un ziņot 112.
Rīcība atrodoties izbraukumā
Savukārt atrodoties automašīnā vai ceļā, preventīvi ieteikts apzināt alternatīvos drošos ceļus un patvēruma vietas ikdienas maršrutā. Dzeltenā līmeņa brīdinājuma gadījumā, esot ceļā un automašīnā, jāplāno maršruts, jāapzina ģimenes locekļu atrašanās vietas un jāpalīdz līdzcilvēkiem. Tāpat iedzīvotāji, arī esot ceļā, aicināti sekot līdz "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem.
Gadījumos, ja oranžā līmeņa brīdinājums tiek izsludināts tad, kad persona atrodas ceļā, tad būtu nepieciešams doties līdz tuvākajai vietai, kur var patverties, piemēram, ēkās vai mežā. Iedzīvotāji aicināti palikt uz vietas līdz trauksmes atcelšanai.