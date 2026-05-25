Saeima pagājušajā nedēļā noteica, ka par "Rail Baltica" projekta koordinēšanu turpmāk atbildēs Ministru prezidents. Tas seko atklāsmēm par nepietiekamu politisko uzraudzību un neskaidrībām par projekta finansēšanu. Zem uzmanības nonākuši arī materiālu iepirkumi, tostarp sliežu iegāde, kur cenas ir ievērojami augstākas par tirgū pieejamajām. Latvija līgumu jau parakstījusi, Lietuva no kopīgā iepirkuma atteikusies, bet Igaunija vēl lemj par savu rīcību, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Baltijas valstis vairākas materiālu grupas bija iecerējušas iegādāties kopīgi, cerot uz zemākām cenām lielāka apjoma dēļ. Daļa iepirkumu jau noslēgti, taču ne visi izrādījušies veiksmīgi. Piemēram, balasta šķembu iepirkums vairākās sadaļās beidzās bez rezultāta, bet sliežu piegādes līgumi vēl tiek virzīti.
Kopumā sliežu iegāde visam projektam izmaksātu aptuveni 347 miljonus eiro. Lietuva, kas projektā tikusi tālāk, daļu sliežu jau iegādājusies no tā paša piegādātāja par aptuveni 13% zemāku cenu nekā kopīgajā iepirkumā. Savukārt Latvija vienīgā līgumu jau noslēgusi. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Andulis Židovskis norādīja, ka konsolidētie iepirkumi ir tikai iespēja, kas ne vienmēr automātiski nozīmē zemākas cenas.
Latvijai paredzētās sliedes izmaksātu ap 106 miljoniem eiro, taču tās vajadzēs ne agrāk kā 2028. gadā, un līdz tam no līguma vēl iespējams atteikties. Vienlaikus salīdzinājumi ar Latvijas dzelzceļa iepirkumiem rāda, ka termiski stiprināto sliežu cena tur bijusi apmēram par 300 eiro tonnā zemāka nekā "RB Rail" iepirkumā. Nozares uzņēmumi lēš, ka
sadārdzinājums varētu sasniegt pat 30%, kas Latvijai nozīmētu vismaz 20 miljonu eiro pārmaksu.
Tirgus dalībnieki apgalvo, ka par iespējamo pārmaksu Satiksmes ministrijas amatpersonas brīdinājuši jau iepriekš, taču viņu bažas tikušas noraidītas. Savukārt "RB Rail" skaidro, ka cenu ietekmē ilgtermiņa saistības, piegādes riski, nepieciešamība rezervēt jaudas un fiksēt cenu septiņu gadu periodam.
Tikmēr uzmanība pievērsta arī centralizētajam pārmiju iepirkumam, kur iepriekš tika izslēgts pretendents ar zemāko sākotnējo piedāvājumu. Iepirkumu uzraudzības biroja pārbaudē secināts, ka juridiski lēmums bija korekts, jo bankas garantijas termiņš neatbilda prasībām, taču pasūtītājs varēja rīkoties citādi un saglabāt lielāku konkurenci.
"RB Rail" darbību un iepirkumus šonedēļ apsprieda Baltijas satiksmes ministri. Latvijas puse rosina uzņēmuma reformēšanu, bet pārējās valstis bažījas, ka tas vēl vairāk aizkavētu projekta īstenošanu. Satiksmes ministrs Atis Švinka uzskata, ka nepieciešamas būtiskas pārmaiņas gan projekta vadībā, gan kopuzņēmuma pārvaldībā.
