2026. gada 22. maijā norisinājās ikgadējā Latvijas Preses izdevēju asociācijas (LPIA) biedru kopsapulce, kuras laikā tika pārrunāti aktuālie mediju nozares attīstības jautājumi, reģionālo un nacionālo mediju darbības izaicinājumi, kā arī ievēlēta LPIA valde nākamajam darbības periodam.
Saskaņā ar biedru balsojumu LPIA valdes priekšsēdētāja amatā uz trim gadiem ievēlēts Guntars Kļavinskis (AS Latvijas Mediji).
Valdes priekšsēdētāja vietnieku pienākumus pildīs:
Uldis Salmiņš (SIA Reģionu Mediji)
Elīna Berga (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi)
Savukārt valdes locekļu pienākumus pildīs:
Aivars Rudzinskis (SIA Žurnālu izdevniecība Lilita)
Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds)
Edgars Arnītis (AS Cits Medijs)
Konstantīns Kuzikovs (SIA Žurnāls SANTA)
Kopsapulcē tika uzsvērta neatkarīgu un daudzveidīgu mediju nozīme demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā, kā arī nepieciešamība veidot ilgtspējīgu mediju vidi Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot reģionālās preses attīstībai un konkurētspējai digitālajā laikmetā.
LPIA turpinās aktīvu darbu pie mediju nozares interešu pārstāvības, dialoga ar valsts institūcijām un ilgtspējīgas informatīvās telpas stiprināšanas Latvijā.
Atgādinām, ka, godinot drukāto mediju nozīmi un lasītāju izvēli, jau 26. reizi norisinājās ikgadējais pasākums “Preses dienas”. Tā ietvaros vadošais preses izplatīšanas uzņēmums SIA “Preses Serviss” apbalvoja 2025. gada pirktākos un iecienītākos preses izdevumus 10 nominācijās.
Plašāk lasi šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu