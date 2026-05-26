Latvijas hokejisti sarūpējuši lielisku nedēļas nogali līdzjutējiem, pasaules čempionātā Cīrihē izcīnot uzvaras pret ASV (4:2) un Lielbritāniju (6:0).
Harija Vītoliņa trenētā komanda spērusi platu soli pretim ceturtdaļfinālam, bet, lai tajā iekļūtu, šodien vēl jāuzvar Ungārija (plkst. 13.20, LTV7).
Veiksmes valsts Šveice
Šis ir trešais pasaules čempionāts, kuru Latvijas izlase aizvada Šveicē. Abi iepriekšējie arī bijuši neaizmirstami. 1998. gadā Cīrihē mūsējie uz pārspēlēm aizsūtīja amerikāņus, bet 2009. gadā Bernē pirmo reizi uzvarējām zviedrus, aizlikām kāju priekšā arī šveiciešiem, bet ceturtdaļfinālā cienījami nospēlējām ar kanādiešiem. Togad, līdzīgi kā šajā čempionātā, toni izlasē arī noteica viena maiņa, kurā spēlēja Mārtiņš Cipulis, Herberts Vasiļjevs un viens no visu laiku tehniskākajiem Latvijas hokejistiem Aleksandrs Ņiživijs. "Tas bija labs turnīrs, mums spēle gāja no rokas, bija vairākas skaistas uzvaras. Ar Herbi bijām spēlējuši kopā no bērna kājas, viens otru sapratām no pusvārda, bet Cipulis labi iekļāvās mūsu ķīmijā. Bija interesanti," sarunā ar "Latvijas Avīzi" atmiņās gremdējās Saša Ņiživijs, kuram šoruden paliks apaļi 50. Togad šis trio iemeta vairāk nekā pusi no Latvijas izlases vārtiem – Cipulis četrus, bet Ņiživijs un Vasiļjevs pa trim. "Šveice mums vēsturiski ir bijusi veiksmīga valsts, domāju, ka šogad mierīgi varam ne tikai atkārtot, bet arī būt augstāk par 2009. gada septīto vietu," uzskata ilggadējais izlases uzbrucējs, kurš karjeras laikā piedalījies 14 pasaules čempionātos elites grupā, aizvadot 86 spēles, tajās sapelnot 39 (14+25) rezultativitātes punktus.
Spēlēt pirmo vijoli nav viegli
Latvijas hokejisti Cīrihē pirms pēdējās grupu turnīra spēles ir izcīnījuši trīs uzvaras un kopumā komanda rāda baudāmu sniegumu, spriež Ņiživijs. "Puikas labi spēlē un rezultāti ir tādi, kādus es aptuveni arī gaidīju. Izņēmums – spēle ar Austriju, taču mums vēsturiski ir bijis vieglāk spēlēt pret stiprām komandām, nevis tādām kā Austrija. Spēlēt kā pirmajam numuram vienmēr ir grūtāk, un tas mums bieži pietrūkst. Patīk Sandis Vilmanis, ātrums, spēles izpratne, mūsu kapteinis Rūdolfs Balcers vienkārši super, seši vārti! Pirmā maiņa ir izteikti līderi, protams, gribētos, lai arī pārējie būtu produktīvāki uzbrukumā, bet grupu turnīrs ir viens, bet "play-off" hokejs – pavisam kas cits. Bieži ir tā, ka tas, kas nemet ierindas spēlēs, tas ar savu raksturu labi nospēlē un izšķir spēles likteni "play-off" mačos. Es ceru, ka arī mūsējie vēl pieliks klāt un kāds izšaus svarīgākajos mačos, jo uzskatu, ka turnīrs tikai tagad tā pa īstam sākas," spriež Ņiživijs, kurš pēdējos gadus bijis Latvijas čempionvienības "Mogo" galvenā trenera Ģirta Ankipāna palīgs, kā arī ilgus gadus kopā ar Rodrigo Laviņu palīdz attīstīties jaunajiem censoņiem. Uz piebildi, ka mums jau vēl jāuzvar grupas pēdējā spēlē, Ņiživijs gan uzreiz attrauc:
"Ungāri? Nu nē, nē, tur nebūs. Protams, nevar viņus nenovērtēt, jābūt profesionālai attieksmei, taču, ja būsim gatavi parādīt savu spēli, tad viss būs kārtībā tāpat kā pret Lielbritāniju,"
drošs ir Ņiživijs, kurš savulaik Latvijas izlasē aizvadīja 222 spēles, kas ir otrs lielākais skaits komandas vēsturē, tikai par četrām spēlēm mazāk nekā Laviņam.
Patīk somu attieksme
Vai labākā spēle līdz šim mūsējiem bijusi pret ASV? "Amerikāņi – tie jau mūsu klienti, pret viņiem visu laiku labi spēlējam. Dzirdēju, ka viņu hokejists Metjū Olivjē pēc tam saka, ka pret mums uzvarētu 9 no 10 mačiem, bet man liekas, ka viņš vispār nezina vēsturi, tāpēc lai paskatās. Viņus esam uzvarējuši daudzkārt, pēdējā lielā uzvara bija bronzas spēlē pirms trīs gadiem. Laba spēle bija arī pret vāciešiem, nospēlējām taktiski zolīdi, neko viņiem neļāvām lielu izdarīt. Protams, arī Kristers Gudļevskis, viņš ir ļoti labs un liela daļa no šiem panākumiem. Arī pret Šveici spēle bija laba. Jā, mājiniekiem ir fiziski stipra komanda, bet mums bija ļoti labi pretuzbrukumi. Ja mēs vēlreiz spēlēsim pret Šveici, pat nezinu, kā beigtos, jo, manuprāt, viņi nav neuzvarami. Tādā ziņā man visvairāk patikuši somi, tieši viņu attieksme pret hokeju un spēli. Viņi visas spēles ļoti zolīdi nospēlējuši, mauc tik, cik ir iekšā, netaupās, ļoti laba attieksme pret pretiniekiem, nešķiro. Tāpēc mums pret viņiem grūti gāja, jo viņi visas spēles spēlē pa īsto. Nav tā kā citi. Tiem pašiem kanādiešiem, zviedriem, čehiem ir bijuši neizteiksmīgāki mači. Uzskatu, ka septiņas spēles grupā ir par daudz, jo tad spēlētāji domā – labi šito zaudējām, bet nākamo uzvarēsim un vienalga tiksim tālāk. Jo, kā jau teicu, tad pa īstam jau viss sākas tikai ar "play-off". Kā pērn izgāja kanādiešiem, favorīti, favorīti, bet zaudēja dāņiem, to pašu 2023. gadā izdarījām ar zviedriem. Ceru, ka šogad tādu pārsteigumu atkal varam sarūpēt," optimistisks ir Aleksandrs Ņiživijs.
