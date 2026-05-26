Liene Dambiņa pēc aiziešanas no Bērnu slimnīcas fonda vadītājas amata plāno pievērsties studijām. Viņa pēc gandrīz 20 fondā nostrādātiem gadiem paziņoja par lēmumu pamest amatu. Šāds solis saistīts ar doktorantūras studiju sākšanu Helsinku Universitāte Medicīnas fakultātē, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Dambiņa skaidro, ka viņai radusies vēlme turpināt izglītoties, vienlaikus uzsverot, ka arī turpmāk profesionālā darbība būs saistīta ar palīdzības sniegšanu bērniem un jauniešiem. Viņa turpinās darbu Bērnu un pusaudžu resursu centra valdē, kā arī pievērsīsies pētniecībai digitālās terapijas jomā pusaudžiem.
Viņa pauž cerību, ka jauniegūtās zināšanas nākotnē palīdzēs bērniem un viņu ģimenēm.
Paziņojot par aiziešanu no fonda vadītājas amata, Dambiņa skaidroja, ka organizācija šo gadu laikā izaugusi par stabilu un spēcīgu struktūru ar uzticamiem ziedotājiem, nozīmīgiem projektiem un skaidru attīstības redzējumu. Viņa norādīja, ka tuvākajos mēnešos rūpēsies par pārdomātu un mierīgu pienākumu nodošanas procesu, lai darbs turpinātos un bērni nezaudētu nepieciešamo atbalstu.
Bērnu slimnīcas fondā Dambiņa sākotnēji iesaistījās personiskas pieredzes dēļ. Tas notika laikā, kad viņa ar otro dēlu nonāca slimnīcā. Pēc bērna izrakstīšanas viņa vēlējusies noskaidrot, kā ģimene slimnīcai varētu palīdzēt vairāk nekā ar regulāriem ziedojumiem. Dambiņa atzinusi, ka tobrīd viņai nebija specifiskas izglītības vai pieredzes šajā jomā, taču motivācija bijusi noteicošais faktors.
