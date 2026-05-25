Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās "daudz labāk, nekā tas ir bijis jebkad" kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, svētdien runājot Somijas Radio, sacīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
Prezidents arī raksturoja trīs kara posmus.
"Pirmais kara gads Ukrainai bija cīņa par izdzīvošanu. Pēc tam sekoja trīs izturības gadi. Tagad tā ir tīra matemātika," klāstīja Stubs.
Karā kritušo proporcija šobrīd ir viens kritušais Ukrainas pusē pret astoņiem kritušiem krieviem, norādīja Somijas prezidents.
"Turklāt atbalsts karam Krievijā samazinās, tāpēc Ukrainai tagad ir priekšrocība," sacīja Stubs.
Krievija uzbrukusi Ukrainai 262 droniem
Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar 262 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 246 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti desmit trieciendronu trāpījumi deviņās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās septiņās vietās, norādīja Gaisa spēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu