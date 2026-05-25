Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieks, mūziķis Lauris Valters nesen dalījies ar amizantiem stāstiem par savu skolas laika biedru – šobrīd plaši pazīstamo mūziķi Donu (Artūru Šingereju). Šīs atklāsmes izskanēja laikā, kad Lauris kopā ar laulāto draudzeni Vitu apciemoja savu dzimto pusi Brocēnus.
Lai atsvaidzinātu atmiņas un izstaigātu vietas, kur pagājusi bērnība, pāris mēroja ceļu uz Kurzemi. Brocēnu vidusskolā Lauris mācījās no 1990. līdz 2002. gadam. Šajā izglītības iestādē zīmīgu lomu spēlēja arī viņa ģimene – tēvs Egons trīs gadu desmitus tur pildīja direktora pienākumus, bet māte strādāja par pedagoģi. Mūziķis neslēpj, ka šis laiks viņam saistās ar ļoti siltām atmiņām, lai gan augt direktora acu priekšā nebija vienkārši: "Ja tētis ir direktors skolas laikā, tad starmešu gaisma gan no skolotājiem, gan arī no kaut kādiem vienaudžiem spīd virsū, protams. Tā ir, nu, jā, arī sava veida atbildība!"
Neraugoties uz pastiprināto uzmanību, Lauris vidusskolā bija aktīvs un desmitajā klasē pat gadu vadīja vietējo skolēnu parlamentu. Vita par šo viņa jaunības panākumu jokoja: "Es esmu precējusies ar prezidentu!"
Apmeklējot vēsturisko direktora kabinetu, kurā Egons Valters saimniekoja līdz pat 2021. gadam, Vita vēlējās uzzināt, vai vīram tur kādreiz nācies taisnoties par nedarbiem. Lauris neslēpa, ka reiz viņam izcēlies konflikts ar klasesbiedru Donu: "Mēs ar manu čomu Artūru Šingereju klasē izkāvāmies! Kaut ko nesadalījām..."
Lai gan precīzs strīda iemesls jau piemirsies, toreiz abi puiši cauri sveikā netika un bija spiesti gaidīt savu kārtu uz pārrunām: "Mēs abi divi šeit aiz durvīm stāvējām. Mums bija jāiet pa vienam."
Sarunas noslēgumā laulātie pievērsās bērnības sapņiem. Vita painteresējās, vai Lauris nekad nav vēlējies pārņemt tēva amatu. Izrādās, ka pirmklasnieka vecumā viņam bijuši krietni vērienīgāki plāni: "Es rakstīju, ka es gribu kļūt par Brocēnu cementa un šīfera kombināta direktoru!"
Lai gan Brocēnos cementu ražo joprojām, Laura dzīves ceļš tomēr aizveda pavisam citā virzienā, un viņš izvēlējās savu ikdienu saistīt ar mūziku.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu