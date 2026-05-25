Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas turpina mērķtiecīgu darbu saistībā ar nelegālo cigarešu apriti. Tā šomēnes VP amatpersonas Daugavpilī aizturēja 1976. un 1978. gadā dzimušus vīriešus. Likumsargi automašīnā konstatēja un izņēma 40 760 cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez akcīzes markām, informē policijā.
Drošības līdzeklis — apcietinājums — piemērots organizētas noziedzīgas grupas dalībniekam — 1976. gadā dzimušam vīrietim. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2026. gada 15. maijā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Daugavpilī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas sankcionētas kratīšanas laikā automašīnas salonā konstatēja vairākus iepakojumus, kuros kopumā atradās 40 760 nelikumīgas cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez akcīzes markām.
Turpinot procesuālās darbības, likumsargi pie 1978. gadā dzimušā vīrieša konstatēja un izņēma divas gāzes pistoles. Tāpat amatpersonas konstatēja arī nelegālās televīzijas pieslēgumu.
Šā gada 16. maijā pēc Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonu lūguma tiesa piemēroja 1976. gadā dzimušajam vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu.
Valsts policijas rīcībā ir informācija, ka vīrietim, kuram piemērots apcietinājums, ir organizētas noziedzīgas grupas dalībnieka statuss un viņš veica akcīzes preču nelikumīgu apriti.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa.
Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
