Sanantonio "Spurs" svētdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola līgas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences finālā un sērijā līdz četriem panākumiem panāca neizšķirtu 2-2.
Rietumu konferences finālsērijas ceturtajā mačā "Spurs" mājās ar 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder".
Laukuma saimnieku uzvaru ar 33 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Viktors Vembanjama, vēl pa 13 punktiem guva Devins Vesels un Stefons Kāsls, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, bet De'Ārons Fokss iekrāja 12 punktus un desmit bumbas zem groziem.
"Thunder" rindās rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, Aizija Hartenšteins izcēlās ar 12 punktiem un septiņām bumbām zem groziem, kamēr 11 punktus guva Aizeja Džo.
Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 3-0 ir vadībā pret Klīvlendas "Cavaliers".
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu