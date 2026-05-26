Otrdien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem, siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē.
Sinoptiķi prognozē, ka būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē.
Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība būs zema. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18 grādiem.
Eiropas rietumu un centrālajā daļā valda plašs augsta spiediena apgabals un karstums. Krievijā atrodas ciklons. Latvijai tuvojas vēss gaiss no Arktikas; ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās trešdien vietām var pārsniegt 20 metrus sekundē.
Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Alūksnē līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
