Šogad Budapeštā Jaungada priekšvakars pienāca 12. aprīļa vakarā – un tā bija arī jaunā gada pirmā diena.
Tāpat kā Vecgada vakarā pūļi svinēja ielās: cilvēki dziedāja, apskāva viens otru un skandēja: "Krievi, ejiet mājās!" Šis sauklis nāk no 1956. gada revolūcijas, kad tas bija vērsts pret padomju okupāciju. Šodien tas atgriezies kā protests pret Krievijas ietekmi. Tajā dienā vēlēšanās tika pārrauta Viktora Orbāna 16 gadus ilgā dominance. Viņa sistēma sabruka. Eiforijas sajūta kopš tā laika nav zudusi – vismaz vairākumam –, jo ik dienu atklājas jaunas detaļas par netaisnībām un pāridarījumiem, ko radījuši "Fidesz" politiķi.
Kā teica kāds mans kolēģis, viņš tikpat labi varētu atcelt savus filmu straumēšanas platformu "Netflix" un "HBO" abonementus, jo realitāte "YouTube" ir daudz aizraujošāka. Tikmēr lielākā daļa "Fidesz" atbalstītāju vēl nav attapušies no šoka – viņi vienkārši neticēja, ka tas var notikt, jo viņu pašu aptaujas prognozēja drošu uzvaru. Tomēr līdz aprīļa beigām starp izlēmušajiem vēlētājiem partija "Tisza" jau apsteidza Orbāna "Fidesz" ar 66 pret 25 procentiem.
Orbānam bija visi instrumenti
Tomēr Orbānam bija gandrīz viss, kas vajadzīgs uzvarai. Viņam bija nauda, mediji, valsts institucionālais aparāts, disciplinēta partija, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas vadoņa Vladimira Putina politiskais atbalsts, kā arī Krievijas informatīvais – un pat viltus ziņu – atbalsts. Sešpadsmit gadu laikā viņš bija izveidojis sistēmu, kurā vara ne tikai valdīja, bet organizēja valsti ap sevi. Uz šī fona "Fidesz" sakāve nav vienkārši neveiksme – tas ir vēsturisks sabrukums.
Partija "Tisza", kas pirms diviem gadiem gandrīz neeksistēja, ieguva 141 no 199 parlamenta vietām – vairāk nekā divas trešdaļas. Šis konstitucionālais supervairākums ir būtisks, lai juridiski atjaunotu demokrātisku institucionālo darbību. "Fidesz–KDNP" saruka līdz 52 vietām, bet galēji labējā "Mi Hazánk" ieguva sešus mandātus. Ungārijas jauktajā vēlēšanu sistēmā "Tisza" uzvarēja 96 no 106 vienmandāta apgabaliem. Sistēma noslēdza pilnu apli – pats vēlēšanu ietvars, ko "Fidesz" bija izveidojis, lai nostiprinātu savu varu, galu galā to aizslaucīja. Tā nav proporcionāla – tie, kas uzvar individuālajos apgabalos, tiek ievērojami atalgoti. Divpadsmit gadus tā darbojās Orbāna labā. Tagad sistēma pavērsās pret viņu.
Konstitucionālā revolūcija
1990. gadā Ungārijā runāja par "kluso revolūciju", jo komunistiskā partija samērā miermīlīgi atteicās no varas. Šīs vēlēšanas bija citādas, tomēr tikpat laikmetīgas. Daži tās sauc par konstitucionālu revolūciju, jo "Tisza" divu trešdaļu vairākums teorētiski ļauj demontēt Orbāna sistēmas konstitucionālo un institucionālo struktūru. Citi tās raksturo kā vēlēšanu revolūciju, jo pārmaiņas notika nevis ielu sacelšanās, bet balsošanas urnās. Būtība ir tā pati: sistēma, kas darbojās pēc autoritāras loģikas, bet bija leģitimēta ar vēlēšanām, tika sakauta vēlēšanu ceļā.
Pirmais sakāves iemesls bija sistēmiskais nogurums. Ilgu laiku "Fidesz" šķita neuzvarams, jo tas solīja stabilitāti, nacionālo lepnumu un materiālus labumus – un tos arī nodrošināja savai lojālajai bāzei. Tomēr pēdējos gados stabilitātes solījums izsīka. Klasiskajā strīdā starp televīziju un ledusskapi uzvarēja pēdējais: augsta inflācija, stagnējošs dzīves līmenis un veselības aprūpes un izglītības pasliktināšanās bija jūtama ne tikai opozīciju atbalstošajās pilsētās, bet arī "Fidesz" lauku cietokšņos.
Orbāna kara retorika, kā arī pastāvīgā Briseles un Ukrainas demonizēšana arvien mazāk spēja sniegt atbildes uz ikdienas problēmām.
Otrais iemesls bija korupcija un pretelites noskaņojums. "Fidesz" bija kļuvis ne tikai par partiju, bet par ekonomisku šķiru. Gadiem ilgi valdīja sabiedriskais noskaņojums: mēs zinām, ka viņi zog, bet vismaz viņi prot valdīt. Taču, tiklīdz drošības sajūta vājinājās, bagātināšanās vairs nešķita panākums, bet privilēģija.