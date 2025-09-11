1865. gada 11. septembrī. Pirms 160 gadiem Dunavas pagasta Tadenavas pusmuižas nomnieka ģimenē Varslavānos piedzima izcilākais latviešu dzejnieks un dramaturgs, tāpat tulkotājs, teātra darbinieks un sociāldemokrātiem piederīgs žurnālists un politiķis Jānis Pliekšāns – Rainis (1865–1929).
Raiņa ietekme latviešu kultūrā, arī nacionālās apziņas un valodas veidošanā (viņa darināti tādi vārdi kā "mīla", "vizma", "veldze", "tāle", "brīve", "degsme", "spozme") ir plaši zināma un nav apstrīdama, droši vien tādēļ dzejnieka mantojumu nespēja noraidīt neviena vara. Cita lieta ir viņa devuma un personības traktējums. Publicists Jānis Lapiņš (1885–1941) Raiņa 70. dzimšanas dienas publikācijā ar zīmīgu virsrakstu "Sašķeltais Rainis" laikrakstā "Brīvā Zeme" 1935. gadā atzina Raini par "vispopulārāko latvieti jaunlaiku ērā". Protams, tūlīt ar Kārļa Ulmaņa un ģenerāļa Jāņa Baloža, un "Raiņa laiks beidzas tur, kur sākas Kārļa Ulmaņa laikmets". "Raiņa hegemonijas laiks ir apmēram divpadsmit gadu. Viņam bija iespējams valdīt ļaužu prātus tāpēc, ka viņš spēja uzminēt tautas klusās cerības un aizdedzināt vislielāko ticību eshatoloģiskai (reliģijā mācība par pasaules galu. – Red. piez.) laimei zemes virsū. Viņš ir vienīgais starp latviešu sociālistiem, kas sociālismam ticēja kā jaunai reliģijai, kura aplaimos cilvēci. Un viņa iespaids ir jo liels tāpēc, ka šo ticību nākotnei viņš saistīja ar nacionālo jautājumu," atzīmēja Lapiņš.
Jau tolaik atzina, ka Nobela prēmijas pretendents no latviešu vidus bijusi sarežģīta personība, kas aktualizējusi latviešiem vairākas filozofiskas domas un tajā pašā laikā "mūžam palicis sašķelts, iekšēji nelaimīgs".
"Viņš nemaz nav psihologs, un var runāt par to, vai Rainis ir radījis kaut vienu dzīvu tēlu. Viņa lugās pārāk daudz patētikas, sentimentalitātes un manieres," apgalvoja publicists.
Savukārt padomju okupācijas vara noklusēja Raiņa nacionālās idejas, izceļot un pārspīlējot viņa revolucionārismu un visu, kas saistījās ar "šķiru cīņu". Un, kad dzejnieka simtgadei par godu 1965. gada 11. septembrī Rīgā atklāja pēc tēlnieku Kārļa Zemdegas meta un arhitekta Dzintara Dribas projekta Aivara Gulbja, Laimoņa Blumberga veidoto pieminekli, to, zināms, uzstādīja vietā, ko toreiz sauca par "Komunāru laukumu", kaut 50. gados bija iecere monumentu novietot iepretī Nacionālās operas ēkai. Kopš 1965. gada Raiņa piemineklis Esplanādē ir tradicionālā gadskārtējo Dzejas dienu sarīkošanas vieta. Jāpiezīmē, ka pelēkā granīta plāksnes laukuma noklāšanai pie pieminekļa ir atvestas no Ukrainas.
Rainis 1925. gadā.
"Jaunais Rīts", 1925. gada 11. septembrī
Zamueļa anketu liktenis. Zamueļu valdības laikā radītā administratīvo reformu padome izgudroja ierēdņu aptaujas listes. Ar viņu palīdzību domāja atrast ceļus valsts iestāžu aparātu vienkāršošanai un ierēdņu skaita samazināšanai. Tai laikā, kad tas patlaban bij uz dienas kārtības, viņas sagādāja ierēdņiem daudz pārdomu par dažādu kuriozu jautājumu izpildīšanu, bet visiem pārējiem daudz materiāla zobgalībām. Arī pašu listu sagatavošana izmaksāja daudz naudas, kā arī viņu apstrādāšana. Tās tad nu arī apstrādātas, kamēr pieticis līdzekļu, un tagad tautas labklājības ministrijā noguldītas, kā liekas, uz augšām necelšanos.
