Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī otrdien ierosināja apturēt iedzīvotājos pretrunīgi vērtēto pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 62 līdz 64 gadiem, cerot, ka tas pasargās viņa trauslo mazākuma valdību no tūlītējas gāšanas.
Uzrunājot Nacionālo sapulci, Lekornī paziņoja, ka prezidenta Emanuela Makrona izlolotās pensiju sistēmas reformas tiks apturētas līdz 2027. gadam, kad paredzētas kārtējās prezidenta vēlēšanas. Sociālisti, kas paši nav pārstāvēti valdībā, iepriekš pieprasīja atcelt 2023. gada likumu par pensiju sistēmas reformēšanu, jo tas pieņemts, apejot parlamentu un ignorējot plašos protestus.
Makrons Lekornī pagājušajā piektdienā atkal iecēla premjerministra amatā, kaut viņš četras dienas pirms tam bija demisionējis. Tagad premjeru gaida divi uzticības balsojumi, ko ierosinājusi galēji kreisā partija "Nepakļāvīgā Francija" un nacionālkonservatīvā Nacionālā apvienība. Abām partijām nepietiek balsu, lai valdību gāztu, ja vien tām nepievienojas sociālisti. Premjerministram nākas piekāpties politisko oponentu prasībām, lai izvairītos no jau šonedēļ draudošās neuzticības izteikšanas.
