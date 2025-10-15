Jaunzēlandes vīna darītava "Muttley’s Estate" sākusi suņiem paredzēta vīna darīšanu un izplatīšanu, apgalvojot, ka no kaķumētras pagatavotais dzēriens uzlabos mājas sargu un mīluļu omu, kā arī lieliski kalpos, ja saimnieks, malkojot īstu vīnu, vēlēsies suņa kompāniju vai kā īpaši atalgot dzīvnieku.
Uzņēmums ražo vairākas suņu vīna šķirnes. Piemēram "Sauvignon Bark" (no angļu val. "bark" – riet). Darītavas īpašnieks aģentūrai AFP skaidrojis, ka pie idejas nācis vēl bērnībā, pieredzot suņu stresu uguņošanas laikā, kā arī uzzinot, ka pasaulē jau pastāv suņu alus. Konkrētais vīns netiek gatavots no vīnogām, un tajā nav alkohola, tomēr tas iedarbojoties nomierinoši. "Muttley’s Estate" brūvējumi atraduši pieprasījumu Jaunzēlandē un Austrālijā, un tagad kārta Ziemeļamerikas un Āzijas tirgu iekarošanai.
