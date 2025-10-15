Light rain 7.1 °C
Ziemas un vissezonas riepas 2025–2026: “kalns un sniegpārsliņa” marķējums ir obligāts

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2025. gada 15. oktobris, 00:00
2025. gada 15. oktobris, 00:00
Foto: Riepugaraza.lv/Riepu garāža

Ja esi jauns autovadītājs, gatavojies savai pirmajai ziemai pie stūres vai vienkārši sanācis palaist garām ziņas, atgādinām, ka ziemas sezonā drīkst izmantot tikai riepas, uz kurām ir “kalns un sniegpārsliņa” simbols. Šis marķējums ir kļuvis par vienīgo oficiālo kritēriju, kas apliecina riepu atbilstību drošības standartiem ziemā. Šajā rakstā izskaidrosim, kāpēc šis simbols ir tik svarīgs un kā tas ietekmē gan tradicionālās ziemas riepas, gan arvien populārākās vissezonas riepas!

Kā atšķirt īstu ziemas riepu no nederīgas?

Simbols, kas attēlo kalnu ar trim virsotnēm un sniegpārsliņu, jau kopš 2024. gada 1. decembra Latvijas autobraucējiem ir kļuvis īpaši svarīgs. Šo marķējumu piešķir riepām, kuras ir veiksmīgi izturējušas specializētus testus. 

Tas apliecina, ka riepai ir optimāla veiktspēja tieši ziemai raksturīgos apstākļos – uz sniega un ledus, kā arī zemās temperatūrās. Vairāk par šo tematu vari uzzināt Riepu garāžas bloga rakstā Skaidrojums par ziemas un vissezonas riepām.

M+S marķējumam vairs nav nekādas nozīmes

Foto: Riepugaraza.lv/Riepu garāža

Iespējams, uz riepas sāniem esi pamanījis arī marķējumu M+S (Mud and Snow jeb dubļi un sniegs). Lai gan tas joprojām atrodams uz praktiski visām vissezonas un ziemas riepām, tam nevajag pievērst uzmanību. Šis simbols ir tikai ražotāja norāde uz to, ka tās dubļos un sniegā it kā uzvedīsies labāk nekā vasaras riepas, taču tas vairāk attiecas uz dienvidvalstīm, kur sniegs un sals ziemās ir liels pārsteigums, nevis ikdiena. 

Tādēļ, ja uz riepas ir redzams tikai burtu salikums M+S, bet "kalna un sniegpārsliņas" marķējuma nav, tā Latvijā netiek uzskatīta par ziemas vai vissezonas riepu, un ar to no 1. decembra līdz 1. martam braukt ir aizliegts. Pārējā laikā gan šādas riepas vari droši izmantot.

Vissezonas riepas: kāpēc pēdējos gados tās kļūst arvien iecienītākas?

Pēdējā laikā ļoti populāras ir kļuvušas vissezonas riepas, kas ir kompromiss starp specializētām vasaras un ziemas riepām. Un ne velti, jo tās piedāvā vairākas būtiskas priekšrocības:

●       Nav jādomā par riepu montāžu – braucot ar vissezonas riepām, nevajadzēs tērēt naudu un laiku, divas reizes gadā apmeklējot riepu servisu to maiņai. Turklāt riepu montāžas cenas, tā pat kā daudz kas cits, pēdējā laikā pieaug;

●       Otrs riepu komplekts neaizņem lieku vietu – otra riepu komplekta uzglabāšanai vajadzīga gan vieta, gan atbilstoši apstākļi, bet ar vissezonas riepām šī problēma atkrīt;

●       Iespēja īstermiņā ietaupītnopirkt vissezonas riepas ir izdevīgāk nekā atsevišķu ziemas un vasaras riepu komplektu. Ilgtermiņā gan specializētas, konkrētajai sezonai paredzētas riepas kalpos ilgāk;

●       Nekādu uztraukumu par pēkšņu sniegu vai salu – attapties sniegā vai uz ledus ar vasaras riepām ir ļoti nepatīkami un bīstami. Braucot ar vissezonas riepām, šādi apstākļi tevi nepārsteigs nesagatavotu. 

Ja tu plāno iegādāties vissezonas riepas, pārliecinies, ka uz to sānu malas ir atrodams "kalns un sniegpārsliņa" simbols. Tas garantēs gan drošību, gan to, ka nebūs jāsatraucas par sodiem.

Radžotas riepas – nedaudz atšķirīgs stāsts

Foto: Riepugaraza.lv/Riepu garāža

Ja tu dzīvo ārpus pilsētas un bieži pārvietojies pa sniegotiem un apledojušiem ceļiem, radžotas riepas sniegs maksimālu drošību, pateicoties metāla radzēm. 

Tomēr atceries par šādām niansēm:

●       Ar radžotām riepām drīkst braukt tikai no 1. oktobra līdz 1. maijam, turklāt citās valstīs noteikumi atšķiras, kas ir īpaši būtiski, ja esi paredzējis ceļot;

●       Tās sniedz izcilu drošību uz ledus un sniega pieblietēta ceļa, bet uz sausa asfalta radžotas riepas būs skaļākas un ar sliktāku veiktspēju (tostarp sliktāku uzrāvienu un garāku bremzēšanas ceļu) nekā ziemas riepas bez radzēm vai vissezonas riepas;

●       Tirgū pieejamas gan radžotas, gan radžojamas riepas. Radžotās riepās jau ir radzes, bet radžojamās riepās ir tikai speciālas atveres radzēm, taču tās vēl jāiestiprina, un to dara speciālisti servisā. Radzes var iestiprināt tikai jaunām, nelietotām riepām. 

Ja vēlies teju līdzvērtīgu veiktspēju kā radžotām riepām, apsver iespēju iegādāties mīkstā sastāva jeb Skandināvijas tipa ziemas riepas. Pateicoties mīkstajam gumijas sastāvam, tās uzrāda ļoti labus rezultātus arī pie lielākiem mīnusiem un uz sniega klātiem vai apledojušiem ceļiem.

Ir pienācis pēdējais brīdis, lai iegādātos ziemas vai vissezonas riepas!

Neatkarīgi no tā, vai tu izvēlies ziemas vai vissezonas riepas, nevilcinies ar to iegādi. Oktobra vidū temperatūra bieži nokrīt līdz vai zem +7 grādu atzīmes, kas ir robeža, pie kuras vasaras riepas sāk strauji zaudēt savu veiktspēju. Turklāt šobrīd riepu veikalu plaukti vēl ir pilni, un arī servisos nav garas rindas. Riepugaraza.lv internetveikala sadaļās Ziemas riepas un Vissezonas riepas ikviens modelis ir ar “kalns un sniegpārsliņa” marķējumu, tāpēc vari tās iegādāites bez liekiem uztraukumiem, turklāt – par draudzīgām cenām un ar bezmaksas piegādi visā Latvijā!

