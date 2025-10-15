Ziemas un vissezonas riepas 2025–2026: “kalns un sniegpārsliņa” marķējums ir obligāts

Ja esi jauns autovadītājs, gatavojies savai pirmajai ziemai pie stūres vai vienkārši sanācis palaist garām ziņas, atgādinām, ka ziemas sezonā drīkst izmantot tikai riepas, uz kurām ir “kalns un sniegpārsliņa” simbols. Šis marķējums ir kļuvis par vienīgo oficiālo kritēriju, kas apliecina riepu atbilstību drošības standartiem ziemā. Šajā rakstā izskaidrosim, kāpēc šis simbols ir tik svarīgs un kā tas ietekmē gan tradicionālās ziemas riepas, gan arvien populārākās vissezonas riepas!
Kā atšķirt īstu ziemas riepu no nederīgas?
Simbols, kas attēlo kalnu ar trim virsotnēm un sniegpārsliņu, jau kopš 2024. gada 1. decembra Latvijas autobraucējiem ir kļuvis īpaši svarīgs. Šo marķējumu piešķir riepām, kuras ir veiksmīgi izturējušas specializētus testus.
Tas apliecina, ka riepai ir optimāla veiktspēja tieši ziemai raksturīgos apstākļos – uz sniega un ledus, kā arī zemās temperatūrās. Vairāk par šo tematu vari uzzināt Riepu garāžas bloga rakstā Skaidrojums par ziemas un vissezonas riepām.
M+S marķējumam vairs nav nekādas nozīmes
Iespējams, uz riepas sāniem esi pamanījis arī marķējumu M+S (Mud and Snow jeb dubļi un sniegs). Lai gan tas joprojām atrodams uz praktiski visām vissezonas un ziemas riepām, tam nevajag pievērst uzmanību. Šis simbols ir tikai ražotāja norāde uz to, ka tās dubļos un sniegā it kā uzvedīsies labāk nekā vasaras riepas, taču tas vairāk attiecas uz dienvidvalstīm, kur sniegs un sals ziemās ir liels pārsteigums, nevis ikdiena.
Tādēļ, ja uz riepas ir redzams tikai burtu salikums M+S, bet "kalna un sniegpārsliņas" marķējuma nav, tā Latvijā netiek uzskatīta par ziemas vai vissezonas riepu, un ar to no 1. decembra līdz 1. martam braukt ir aizliegts. Pārējā laikā gan šādas riepas vari droši izmantot.
Vissezonas riepas: kāpēc pēdējos gados tās kļūst arvien iecienītākas?
Pēdējā laikā ļoti populāras ir kļuvušas vissezonas riepas, kas ir kompromiss starp specializētām vasaras un ziemas riepām. Un ne velti, jo tās piedāvā vairākas būtiskas priekšrocības:
● Nav jādomā par riepu montāžu – braucot ar vissezonas riepām, nevajadzēs tērēt naudu un laiku, divas reizes gadā apmeklējot riepu servisu to maiņai. Turklāt riepu montāžas cenas, tā pat kā daudz kas cits, pēdējā laikā pieaug;
● Otrs riepu komplekts neaizņem lieku vietu – otra riepu komplekta uzglabāšanai vajadzīga gan vieta, gan atbilstoši apstākļi, bet ar vissezonas riepām šī problēma atkrīt;