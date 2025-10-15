Nīderlandes valdība uz laiku daļēji pārņēmusi kontroli pār Neimegenā bāzēto mikroshēmu rūpnīcu "Nexperia", kas kopš 2019. gada pieder Ķīnas uzņēmumam "Wingtech Technology", savā jomā ir viena no lielākajām pasaulē un ražo elektroniku automašīnām, darbgaldiem, saules baterijām, kā arī sadzīves tehnikai, vēsta Nīderlandes mediji.
Valdība izmantojusi līdz šim ārkārtīgi reti lietotu likumdošanas punktu, kas pieļauj daļēju valstiskošanu, ja "Nīderlandes un Eiropas drošības interesēs" nepieciešams saglabāt "kritiski svarīgas tehnoloģiju zināšanas un iespējas". Lēmums pieņemts pēc tam, kad ASV "Wingtech Technology" iekļāva to uzņēmumu sarakstā, kuri pakļaujami īpašai kontrolei, un Nīderlandes valdība saņēma "nopietnus signālus" par tehnoloģiju un zināšanu pārneses iespējamību uz Ķīnu. Jaunajā režīmā valdībai būs tiesības kontrolēt "Nexperia" darbu un bloķēt vadības lēmumus, ja tie neatbildīs eiropiešu interesēm.
