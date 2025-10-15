Pirms 18 gadiem dibinātais regbija klubs "Livonia" pilngadību nosvinējis ar lielāko panākumu, kādam no Latvijas klubiem pirmo reizi triumfējot Baltijas "Top" līgā.
Perfekta sezona
Finālā "Baltic XL/Livonia" ar 61:20 pārspēja Šauļu "Vairas". Pirmais puslaiks aizritēja līdzīgā cīņā (21:13), bet otrajā livonieši neatstāja mājiniekiem cerības uz panākumu. Faktiski visa sezona aizritēja pēc ideālā scenārija, astoņās spēlēs izcīnot astoņas uzvaras. Tāpat pirmā vieta ar perfektu bilanci izcīnīta Latvijas čempionātā gan regbijā-15, gan regbijā-7.
"Nevar teikt, ka plānojām kļūt par čempioniem, lielākā daļa sportistu ir māņticīgi, bet mērķis jau ceturto gadu pēc kārtas bija iekļūšana Baltijas līgas finālā. Uzvarējām vairāku faktoru dēļ – izdevās sabalansēt komandu, lai būtu bīstami uzbrukumā gan ar uzbrucējiem, gan malējiem spēlētājiem. Garš rezervistu soliņš, vairākus gadus nemainīgs treneru sastāvs," "Latvijas Avīzei" vēsturē labāko sezonu komentē "Livonia" līdzdibinātājs un valdes loceklis Jānis Zuments, kuram pēc fināla svilpes nobirušas arī aizkustinājuma asaras. Un ne tikai viņam vien.
"Klubs darbojas 18 gadus, sešus gadus startējam Baltijas līgā, esmu lepns par komandu un ļoti pateicīgs arī visiem spēlētājiem, treneriem, kuri visā šajā posmā ieguldījuši darbu, bet šobrīd vairs nav klubā. Protams, spēlētāju ģimenes, kurām bijušas negulētas naktis un kurām jātiek galā ar traumām," novērtē Zuments.
Jaunie izcīna savu vietu
"Livonia" pirms trim gadiem sasniedza Baltijas līgas finālu, kurā piedzīvoja zaudējumu. Uzvarēt šajā turnīrā ir īpaši, ņemot vērā, ka Lietuva ir jūtamu soli priekšā Latvijai gan klubu, gan izlašu līmenī. "Livonia" mērķtiecīgi attīstījusi klubu, domājot arī par bērnu un jauniešu piesaisti. Latvijā pilnvērtīgas piramīdas sistēmas nav nevienam citam regbija klubam.
"Iepriekšējos gados ieguldījām ļoti lielu darbu jauno grupu veidošanā un jauno spēlētāju attīstīšanā – 16, 17, 18 gadus veciem puišiem devām iespēju spēlēt Latvijas čempionātā un arī sūtījām uz Gruziju pie mūsu sadarbības partnera. "Top" līgā viņi tik daudz spēlēt nedabūja, bet sagatavojās šim līmenim, pirms sezonas nezinājām, kā viņi tiks galā ar spriedzi, jo
viena lieta ir būt labā fiziskā un tehniskā formā, ar regbija domāšanu, bet otra lieta ir tikt galā ar spiedienu, kas nāk no krietni pieredzējušākiem pretiniekiem. Viņi spēja kļūt par pamatsastāva vērtībām,"
progresu novērojis Jānis Zuments.
Kluba vadīšana cilvēkam, kura ikdiena aizrit uzņēmējdarbībā, sniedzot labu līdzsvaru dzīvē – varot pamācīties un pastrādāt ar sevi, jācenšas sadzīvot gan ar ambīcijām, emocijām, dažādiem raksturiem un dzīvesveidiem: "Sarežģīti, bet arī interesanti, man patīk likt mozaīkas kopā. Tas mani padara par gudrāku cilvēku."
No motokrosa uz regbiju
"Neaprakstāmas emocijas, augstākais sasniegums manā karjerā," prieku neslēpj fināla vērtīgākais spēlētājs Uvis Vasiļenko, kurš tā dēvētajā trešajā puslaikā atzina, ka jau pirms sezonas bijis pārliecināts par uzvaru gan vietējā, gan Baltijas līmenī. Viņu mēģinājuši pieklusināt, lai nav tik augstprātīgs, bet – rezultāts ir uz tablo. "Zināju, ka esam novērsuši iepriekšējo gadu kļūdas," viņš pamato savu skatījumu, atzīstot, ka uzvara pār lietuviešiem ir īpaši salda. Zaudētājiem rūgtuma mieles mazinājusi apziņa, ka kauss aizceļo pie latviešiem, nevis principiālākajiem sāncenšiem, vēl vienas Šauļu vienības "Baltrex". Trīsdesmit četrus gadus vecais Vasiļenko regbijā ienācis pirms deviņiem gadiem. Viņa pirmais sporta veids bija spēka trīscīņa, izcīnot divus titulus Eiropas līmenī, vēlāk gājis tēva pēdās un startējis motokrosā blakusvāģiem, piedaloties vairākos pasaules čempionāta posmos. "Motokross prasa ļoti lielus līdzekļus, tāpēc nācās beigt, un tad pēc daudzu ieteikumiem nolēmu pamēģināt regbiju.
Svarīgi ir treniņi ārpus regbija, lai nebūtu traumu – sporta zāle, vieglatlētika, darbs ar fizioterapeitu. Bet lielākais kaifs ir adrenalīns un degsme uzvarēt,"
saka Uvis Vasiļenko.
"Ilgi gaidīts panākums. Esam ļoti gandarīti un priecīgi. Nebija nemaz tik viegla sezona, grupā vairākas sīvas spēles. Finālā pirmajā puslaikā pretinieku cīņas spēlētājiem vēl bija fiziskā spēka rezerves, tāpat ļoti lielu lomu spēlēja spēcīgais vējš, mēs spēlējām pret vēju un bumbas bija ļoti grūti notvert," izšķirošo dueli vērtē Elmārs Šefanovskis, kurš Baltijas līgas titulu ierindo starp karjeras trim lielākajām uzvarām līdzās sasniegumiem regbijā-7 – divām pirmajām vietām Eiropas čempionātā "Trophy" divīzijā, kā arī Latvijas čempionu titulam ar "Baldoni". Ikdienā viņš ir regbija treneris Baldonē un vada arī "Livonia" sieviešu komandu.
"Sasniegt rezultātu ir grūti, bet vēl grūtāk ir to noturēt. Nākamgad nevarēsim izvirzīt mērķi iekļūt finālā, būs jādomā par uzvaru, jebkurš pretinieks centīsies mums iekost," "Livonia" stāstu gatavs turpināt līdzdibinātājs Jānis Zuments.
Skandāls izlasē atrisināts
Pavasarī Latvijas regbija saimi pārņēma kārtējais skandāls – par izlases galveno treneri tika apstiprināts lietuvietis Toms Zibolis, kurš pērn kā "Šiauliai" galvenais treneris un Lietuvas federācijas tehniskais direktors sekmēja to, lai "Livonia" par nenozīmīgu pārkāpumu Baltijas līgas spēlē saņemtu tehnisko zaudējumu un neiekļūtu izslēgšanas turnīrā. "Livonia" spēlētāji pieņēma lēmumu nespēlēt viņa vadībā izlasē, kas noveda pie zaudējumiem abos mačos Konferences divīzijā jeb Eiropas pēc spēka ceturtā ranga turnīrā. 25. oktobrī jauno Konferences divīzijas sezonu Latvija uzsāks ar maču viesos pret Somiju un turpinās nedēļu vēlāk mājās pret Norvēģiju.
Par izlases galveno treneri šodien, visticamākais, tiks apstiprināts "Livonia" vadītājs skots Neils Džonsons, līdz ar to arī kluba spēlētāji atkal pārstāvēs nacionālo komandu.
"Jautājums ar Ziboli un federācijas prezidentu Ventu ir izrunāts, diemžēl tikai pirms pāris nedēļām, jo ātrāk federācijai neatradās laiks ar mums parunāt. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc viss notika, jo neviens ar mums nesazinājās, vienkārši pieņemot lēmumu," tā Jānis Zuments skaidro pavasara notikumus, ko izlases kapteinis Emīls Balodis no "Miesniekiem" raksturo ar vārdiem "žēl, ka mēs čakarējam viens otru, nevis pretiniekus".
Apstiprinās izlases treneri
Kārlis Vents, Latvijas Regbija federācijas prezidents: "Latvijas izlases galveno treneri plānojam apstiprināt trešdien (šodien). Ar izlasi vēlas strādāt "Livonia" galvenais treneris Neils Džonsons, un, ņemot vērā kluba šosezon sasniegtos rezultātus, no savas puses neredzu šķēršļus. Taču viņš ir Zviedrijas Regbija federācijas izpilddirektors, šajās dienās mēģina sakārtot, lai ar to pusi nerastos problēmas. Runājām par sadarbību ne tikai šī gada spēlēs, bet ilgāku termiņu. Uzskatu, ka esam spēcīgāki par skandināvu valstīm, tāpēc mērķis ir būt pirmajiem Konferences divīzijā, lai pārspēlē atgūt vietu "Trophy" divīzijā, kurā spēlē arī Lietuva. "Livonia" spēlētāji būs izlasē."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu