Noslēgusies starptautiskā “EXPO 2025 Osaka” Eiropas–Japānas animācijas rezidence (Osaka EXPO EU–Japan Animation Residency), kurā Latviju pārstāvēja animators un režisors Edmunds Jansons, animācijas studijas “Atom Art” dibinātājs. Šī sešu mēnešu ilgā programma bija daļa no pasaulē vērienīgākās izstādes “EXPO 2025 Osaka” pasākumiem, apvienojot desmit animatorus no Eiropas un Japānas, lai kopīgi pētītu tradīciju un inovāciju mijiedarbību animācijā.
Rezidence sākās šī gada aprīlī un norisinājās trīs posmos – klātienes darbnīcās un meistarklasēs Japānā, prezentācijās Ansī starptautiskajā animācijas festivālā Francijā un noslēguma tiešsaistes sesijās no maija līdz oktobrim. Programmu īstenoja Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), Eiropas Savienības Kultūras attiecību platforma (Cultural Relations Platform) sadarbībā ar Tokijas Mākslas un eksperimentālā kino centru“Image Forum Tokyo” un Kioto pašvaldību.
Radošs izaicinājums un kultūru dialogs
“Rezidences programma bija eksperimentāls projekts, kas notika pirmo reizi – lai tajā piedalītos, bija jāiztur atlase un konkurss. Rezultātā programmā tika uzņemti pieci autori no Japānas un vēl pieci – no Eiropas ar iespēju realizēt kopīgu projektu. Animatori pēc dabas ir introverti, un filmu veidošana var būt ilgstošs un vientuļš process, tāpēc tikšanās ar kolēģiem vienmēr ir iedvesmojoša un būtiska,” pieredzē dalās animators Edmunds Jansons.
Rezidences laikā animatori iepazinās ar Japānas tradicionālajām mākslas formām – no Bunraku leļļu teātra līdz Šomjo mūku dziedājumiem – un meklēja veidus, kā tās integrēt laikmetīgā animācijas valodā.
“Japānā man uzskatāmi iezīmējās rietumu un austrumu kultūru atšķirības atieksmē pret radošo procesu un domāšanu par to. Rietumos mēs bieži koncentrējamies uz rezultātu un konkrētu mērķi, savukārt Japānā daudz būtiskāks ir pats darīšanas process. Piemēram, Bunraku teātrī valda stingra hierarhija – vienu lelli vada trīs cilvēki: viens kājas, otrs rokas, trešais galvu. Māceklis sāk ar kāju vadīšanu un tikai pēc vairākiem gadiem tiek pie lelles rokām. Šāda rakstura pietāte un pacietība liek savādāk paraudzīties uz mūsdienu pasaules steigu,” atzīst Jansons.
Latviešu animatora autordarbs “Bungu skola” – stāsts par paaudžu mācīšanos
Rezidences laikā Jansons strādāja pie īsfilmas “Bungu skola”, kurā caur skolotāja un mācekļa attiecībām simboliski atainota paaudžu pieredzes nodošana. Animācija veidota uz īpaša audekla, zīmējot ar ūdeni – tehnikā, kas ļauj atspoguļot kustību un tās izzušanu.
“Šajā filmā vēlējos parādīt, kā jaunais atdarina veco, līdz pats kļūst par skolotāju. Zīmējot ar ūdeni, kur svītras iztvaiko, rodas sajūta, ka arī laiks un pieredze izgaist, bet atstāj nospiedumu,” skaidro mākslinieks.
Filmas skaņu ierakstā piedalījās japāņu taiko bungu mūziķe Yayoi Miyuki, kas projektam piešķīra autentisku Japānas ritmu skanējumu.
Starptautiskās sadarbības rezultātā tapa kopdarbs
Līdzās individuālajiem projektiem rezidences dalībnieki izveidoja arī kopīgu animācijas darbu, kurā katrs autors radīja savu fragmentu, veidojot vienotu vizuālu stāstu. Autordarbi atklāj gan animatoru individuālos rokrakstus, gan viņu kopīgo skatījumu uz tradīciju un nākotnes mijiedarbību animācijas mākslā.
Latviešu animators atzīst: “Komanda bija ļoti spēcīga – gan no paaudžu, gan interešu perspektīvas. Katru nedēļu notika prezentācijas, ideju apmaiņa, diskusijas. Bija iedvesmojoši redzēt, cik dažādi autori skatās uz tradīcijām, kultūru vēsturi, mitoloģiju.”
Latviešu animācijas Japānas kinoteātros
Animācijas rezidence bija daļa no plašākas Eiropas Savienības kultūras programmas, kas EXPO ietvaros izceļ Eiropas un Japānas radošo sadarbību. Vienlaikus ar rezidenci Japānā norisinājās arī Eiropas filmu dienas (EU Film Days) – ikgadējs notikums, kura šī gada programma veltīta Eiropas animācijas filmu izlasei.
EXPO laikā dažādu Japānas pilsētu kinoteātros tika demonstrētas īpaši atlasītas animācijas filmas no Eiropas Savienības dalībvalstīm. No Latvijas programmu papildināja divas animācijas – Latvijas animācijas pamatlicējas Rozes Stiebras pēdējais darbs “Sirds likums” (“Rule of the Heart”) un Latvijas pārstāvja animācijas rezidencē Edmunda Jansona “Brīvais nobrauciens” (“Freeride in C”). Filmu dienu mērķis bija iepazīstināt Japānas skatītājus ar Eiropas animācijas dažādību un autorkino tradīcijām, vienlaikus veicinot kultūras apmaiņu starp Eiropu un Japānu.
Par “EXPO 2025 Osaka”
“EXPO 2025 Osaka” ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādē piedalās 159 valstis, 7 starptautiskas organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28 milj. apmeklētāju no visas pasaules. Izstāde ir vieta, kurā gan apskatīt valstu un reģionu prezentējošu ekspozīciju, gan arī, apvienojot pasaules zināšanas un idejas, radīt jaunas tehnoloģijas un inovācijas globālu problēmu risināšanai. Pamattēma izstādei ir "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei" (Designing Future Society for Our Lives), savukārt Baltijas paviljona apakštēma ir “Dzīvību glābšana” (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai "Expo 2025 Osaka” tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. LIAA darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionēt Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.
Informāciju sagatavoja LIAA Starptautiskā mārketinga un komunikācijas nodaļa
