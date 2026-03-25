Televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" personība Margarita Kolosova sava dēla Aivara kompānijā devās apciemot tuvu draugu, konditorejas "Sprīdīši" saimnieku Mārtiņu. Tikšanās laikā sarunu temats neizbēgami skāra Margaritas neseno vizīti Kazahstānā. Mārtiņš vēlējās noskaidrot pašreizējo situāciju – vai naudas pārskaitījumi internetā iepazītajam kazahu draugam Maksatam turpinās?
Margarita ar humoru reaģēja uz drauga nerimstošo interesi par viņas un Maksata attiecībām. Mārtiņš gan nepadevās un turpināja viņu pavilkt uz zoba: "Cik tas tev maksā? Tu taču noteikti spaidi pogas – maksāt "Maksat"?"
Sieviete kategoriski noliedza, ka joprojām veiktu jebkādas transakcijas kazahu paziņas virzienā. Kad namatēvs vēlējās gūt pilnīgu apstiprinājumu tam, ka pat ne mazākā summa netiek sūtīta, Latgales patriote asi noteica, ka tagad viņas maciņš ir atvērts tikai pašas atvasēm.
Par spīti baumām, Margarita arī noliedza nodomu pavasarī atkal mērot tālo ceļu uz Kazahstānu. Viņa uzskata, ka nav jēgas divreiz atgriezties vienā vietā. Kaut arī abi turpina komunicēt, viņa vairs nelolo cerības par paziņas ierašanos Latvijā, sakot, ka "no turienes viņa vispār neko negaida".
