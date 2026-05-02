Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina tikko tikusi pie sava jaunā peldkostīma, kas paredzēts kāpšanai uz skatuves bodibildinga konkursā. Kamēr sportiste pati jūsmo par katru uz bikini uzlīmēto akmentiņu, saskatot tajos uzvaras atslēgu, viņas dzīvesbiedrs Pāvels neslēpj šoku par šī pirkuma astronomisko cenu.
Vendija šobrīd atrodas finiša taisnē pirms norisināsies Latvijas mēroga sacensības bodibildingā. Viņa startēs "Figūras" klasē, tādēļ līdztekus smagajiem treniņiem un diētai milzīga nozīme ir vizuālajam tēlam. Jaunā kostīma saņemšana kļuva par kulmināciju viņas ikdienā: “Paskaties jau, kāds iepakojums!”
Ekskluzīvais iesaiņojums uzreiz lika saprast, ka sūtījumā atrodas augstākās klases izstrādājums. Kad violetais, vizuļojošais tērps beidzot tika izvilkts gaismā, Pāvels nespēja saturēt emocijas: "Woow! Afi*eķ!" Pati Vendija, pētot detaļas, bija pārliecināta par izcilo meistarību: “Pieskaroties jau šim bikini, ir saprotams – jā, tas ir kvalitatīvs bikini!”
Lai gan vīrs atzina, ka ar šo tērpu vien pirmā vieta jau ir rokā, Vendija paliek stingra – tērps ir svēts un netiks lietots pat treniņos. Tas tiks taupīts tikai un vienīgi izšķirošajam brīdim prožektoru staros.
Tomēr idilli pārtrauca finansiālais jautājums. Zinot Pāvela pragmatisko skatījumu uz dzīvi, Vendija sākotnēji mēģināja noklusēt pirkuma summu. Galu galā, vīram atrodoties blakus telpā, viņa pusčukstus atklāja patiesību: “Šī bikini cena ir 650 eiro!”
Šis pirkums ir īpaši jūtīgs temats tādēļ, ka Karalkini pašlaik cenšas iekrāt naudu kazu mītnes celtniecībai un vannasistabas labiekārtošanai. Ja raugās caur saimniecisku prizmu, par šo summu varētu iegādāties četras jaunas vannas vai papildināt ganāmpulku ar četrām kazām.
