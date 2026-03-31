Dziedātāja Atvara, kura maijā pārstāvēs Latviju Eirovīzijā Vīnē, žurnālam "Jauns OK" pastāstījusi par dziesmas "Ēnā" tapšanu.
Viņa atklāj, ka dziesma radusies īpašā veidā, sadarbojoties ar producentu Jāni Jačmenkinu. Atvara spilgti atceras brīdi, kad abi pirmo reizi noklausījās dziesmas uzmetumu — lai gan piedziedājumā vēl nebija vārdu, skaņdarbs jau tobrīd radīja spēcīgas emocijas.
"Tā, šito tagad nedrīkst sačakarēt!" toreiz esot teicis producents, un abiem bijusi sajūta, ka radies kas īpašs.
Vēlāk viņi attīstīja dziesmu, meklējot piemērotākos vārdus melodijai. Atvara uzsver, ka "Ēnā" nav tikai viņas darbs, bet kopīgs radījums, un reizēm uznākot sajūta, ka dziesma viņiem vienkārši tikusi dota, lai to iznestu.
Jau ziņots, ka skatītāji un žūrija lēma — Latviju 70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā".
