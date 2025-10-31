Labdarības biedrība "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" no 31. oktobra līdz 2026. gada 31. martam organizē labdarības akciju, aicinot iedzīvotājus sagādāt un ziedot adījumus Ukrainas karavīriem.
"Latvijas Pasts", izmantojot klientu centru, pasta nodaļu un Latvijā plašākā pakomātu tīkla infrastruktūru, iedzīvotāju ziedotos adījumus bez maksas nogādās biedrībā "Tavi draugi".
Biedrība un "Latvijas Pasts" aicina ikvienu, kam patīk rokdarbi, ir vajadzīgie materiāli un nepieciešamās prasmes, sarūpēt dažādus adījumus, kas tiks nogādāti Ukrainas karavīriem frontē un kara hospitāļos.
Ieteicamais zeķu izmērs – no 37. līdz 45., adījumiem labāk izvēlēties neuzkrītošus krāsu toņus.
Kā ziedot un nosūtīt adījumus?
Adījumus var ziedot, izmantojot "Latvijas Pasts" zilos pakomātus visā Latvijā, izvēloties ērtāk sasniedzamo, pirms tam sūtījumu noformējot www.mans.pasts.lv. Lai sūtījums sasniegtu galamērķi, pakomāta ekrānā jāveic šādas darbības: Nosūtīt – Apmaksāts web – Ievadīt numuru – ievadi kodu TAVIDRAUGI – seko norādījumiem ekrānā.
Pakomātā var nosūtīt sūtījumus izmērā līdz 39 x 38 x 58 cm un svarā līdz 31,5 kg.
Tāpat sagādātos adījumus var ienest tuvākajā "Latvijas Pasts" klientu centrā vai pasta nodaļā tās darba laikā. Tos var nodot arī pastniekam, ja klients saņem citus pasta un maksājumu pakalpojumus savā dzīvesvietā, taču izmantot pakalpojumu “Pastnieks mājās” tikai ziedojumu nodošanai nav iespējams.
Gan ievietojot ziedojumu pakomātā, gan nogādājot to klientu centrā vai pasta nodaļā, noformē paciņu: akcija “TAVIDRAUGI”, Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000. "Latvijas Pasts" ziedotos adījumus nogādās biedrībai "Tavi draugi", Rīgā, Lapeņu ielā 23, lai tālāk tos transportētu uz Ukrainu.
Kopš pilna mēroga karadarbības sākuma Ukrainas aizstāvji aukstajā sezonā lūdz palīdzību sagādāt zeķes, ķīmiskos sildītājus, termoveļu, tēju, pretsaaukstēšanās medikamentus un citas lietas, kas ļauj karavīriem pārvarēt ziemas pārbaudījumus. Lai sasildītos, lieti noder adītas zeķes, cepures, šalles un cimdi, kas atgādina ne tikai par paša adītāja rūpēm, bet arī sasilda drēgnumā un salā.
Šī ir sestā "Latvijas pasta" un "Tavu draugu" adījumu akcija Ukrainas atbalstam.
