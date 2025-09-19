Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" jūnijā skatītājiem pasniedza skandalozu jaunumu: labdarības organizācija "Tev" par dzērājšoferiem konfiscēto automobiļu nogādāšanu uz Ukrainu no saņēmējiem esot prasījusi kompensāciju, kaut gan, kā norādīja sabiedriskais medijs, noteikumi paredzot, ka šīs mašīnas Ukrainai jānogādā bez atlīdzības.
Žurnālistiem pirmajā brīdī pat esot bijis grūti noticēt tādai labdaru rīcībai. Droši vien arī lielākajai daļai skatītāju pēc septiņu minūšu garā sižeta radās pārliecība, ka labdari – sliktie, žurnālisti – malači, kas izvilkuši gaismā negodprātīgus cilvēkus. Taču organizācijas "Tev" pārstāvji jutās un joprojām jūtas aizskarti un nepamatoti nomelnoti. Vai viss ir tik vienkārši un baltmelni, kāds priekšstats radās pēc sižeta?
"Latvijas Avīze" vēlējās noskaidrot – vai LTV pārmetumi ir pamatoti vai tomēr vairāk jātic labdarības organizācijas pārliecībai par savu taisnību. Jāteic, ar skaidrības gūšanu neklājās viegli. Ir jau rudens, pagājuši trīs mēneši kopš LTV raidījuma, bet punkts šai lietai nav pielikts un, iespējams, aina var krietni pamainīties.
Gaida policijas pārbaudes rezultātus
Pēc LTV sižeta labdarības organizācija "Tev" vērsās pie valsts institūcijām, lūdzot skaidrojumu, vai viņu rīcībā saskatāmi pārkāpumi. Ilgu laiku neesot sniegtas oficiālās atbildes, lai gan labprāt tikušies ar "Tev" pārstāvjiem un pārrunājuši radušos situāciju. Arī man, "Latvijas Avīzes" žurnālistam, valsts institūciju pārstāvji neatbildēja pēc būtības: vai nu sūtīja likumus, normatīvos aktus, no kuriem daļa bija pieņemta vēl ilgi pirms lielā mēroga kara Ukrainā, vai vispār atteicās no komentāriem, iekams pašiem nav skaidras ainas. Arī LTV "De facto" bija lūdzis Iekšlietu ministrijas (tās pārraudzībā atrodas Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas uzglabā dzērājšoferu automobiļus) komentāru par šo situāciju, taču ministrijas komunikācijas nodaļa paudusi, ka pagaidām vērtējumu sniegt nav iespējams.
Iekšlietu ministrijas komunikācijas daļa man jūlijā atbildēja, ka, virzot Ministru kabineta rīkojumu projektus par valstij piekritīgo transportlīdzekļu (tā saukto dzērājšoferiem konfiscēto mašīnu) nodošanu bez atlīdzības Ukrainai, neatkarīgi no tā, kura no nevaldības organizācijām ir uzņēmusies šo transportlīdzekļu nogādāšanu Ukrainā, Ministru kabineta lēmumi jau sākotnēji satur nosacījumu, ka attiecīgā nevaldības organizācija gan šo transportlīdzekļu nogādāšanu, gan to nodošanu attiecīgajām Ukrainas valdības institūcijām izdarīs, "veicot visas nepieciešamās darbības un sedzot visus saistītos izdevumus", ko arī "Tev" apņēmusies. "Gadījumā, ja jūsu rīcībā esošā informācija satur norādes uz kādiem biedrības "Tev" veiktiem likumpārkāpumiem, Iekšlietu ministrija aicina iesniegt minēto informāciju izvērtēšanai Valsts policijai," man atbildēja Iekšlietu ministrija. Diezgan paskarbi... Kopš 4. jūlija Iekšlietu ministrija apturējusi sadarbību ar "Tev".
Tāpat Valsts policija pēc LTV "De facto" sižeta ierosinājusi resorisko pārbaudi, un augustā "Tev" pārstāvji vairākas stundas esot pratināti.
Bet kāpēc gan es raksta sākumā minēju, ka aina var pamainīties? Tāpēc, ka beidzot – septembra sākumā – Tieslietu ministrija sniegusi oficiālu atbildi organizācijai "Tev", ka tā labdaru rīcībā pārkāpumus nesaskata. Iekšlietu ministrija "Latvijas Avīzei" gan joprojām savu viedokli nesniedz, jo gaidot policijas resoriskās pārbaudes rezultātus un citu atbildīgo iestāžu – atbilstoši savai kompetencei – pārbaužu rezultātus. Kad šie rezultāti būs, nav zināms. Cerams, ka šogad...
Par ko bija stāsts
Pēc tik gara ievada atgādināšu, par ko bija LTV "De facto" sižets un kas pēc tā sekoja. LTV raidījumā žurnālisti vēstīja, ka "Tev" par dzērājšoferu automobiļiem no ukraiņiem prasot naudu. "De facto" rīcībā esot vairāki pierādījumi, ka biedrības pārstāve Amela Al-Asbahi Ukrainas pusē prasa tūkstoš eiro kompensāciju par vienu mašīnu. Sarunā ar Ukrainas armijas labā strādājošo Jaroslavu viņa sacījusi: "Mēs aprēķinājām, ka mūsu izdevumi ir 1000 eiro par vienu automašīnu. Un mēs lūdzam kompensāciju par degvielu, lai turp aizvestu [mašīnu]. (..) Un vajag arī apdrošināšanu uztaisīt obligāti. Arī tie ir mūsu izdevumi. Tur vēl kaut kas jālabo, tur jāpērk detaļas. Dažreiz šīs automašīnas nemaz neatrodas Rīgā."
"De facto" uzskata, ka prasīt samaksāt tūkstoš eiro par automašīnas aizvešanu uz Ukrainu esot ne tikai neētiski. Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu transportlīdzekļus Ukrainai drīkstot nodot tikai bez atlīdzības. Biedrībai pašai esot jāvāc ziedojumi un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar automašīnas nogādāšanu Ukrainā. Organizācijas pārstāve pat nenoliedzot, ka prasījusi naudu. Viņa aizbildinājusies ar to, ka ziedojumi biedrībai izsīkuši. "Ko darīt, ja man ir jānogādā un mums nav biedrības līdzekļu? Mēs ieguldām savu laiku kā brīvprātīgie. Mēs arī ieguldām savus līdzekļus un naudu, bet mēs nevaram par saviem līdzekļiem izdarīt visu. (..) Ja ukraiņi paši var mūs kaut kādā veidā atbalstīt, kompensēt degvielu. Man liekas, ka tas ir tā, kā tas ir labi. (..) Ja kādai armijas daļai ir līdzekļi, viņi var kompensēt degvielu. Man liekas, ka tas ir ļoti labi. (..) Reizēm arī armijas daļas pašas meklē fondus. Bet tos fondus, kurus es pieminēju, tā ir mūsu sadarbība ar Ukrainas pusi, ar Ukrainas organizācijām. Tas nav saistīts ar armijas daļas pārstāvjiem, bet, protams, armijas daļas arī pašas meklē fondus, kas var atbalstīt un kompensēt šos izdevumus," "De facto" teikusi Al-Asbahi. Viņai šķietot, ka šāda rīcība nav pretrunā ar ētikas normām vai likumu.