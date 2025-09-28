Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, jautājumi un viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Valdemiers Zalvē: "Zemkopības ministrija grib ļaut mežu īpašniekiem atļaut cirst jaunākus mežus. Tā kā esmu bijis mežsargs daudzus desmitus gadus, zinu, ko nozīmē meža nesaudzēšana, ātrā vēlme nopelnīt lielu naudu, nerēķinoties ar to, ka jaunam kociņam vajag garu mūžu, lai tas izaugtu par vērtīgu koku. Izcērtot paliks tikai jaunaudzes, daba tiks tā noplicināta, ka izzudīs latviskā ainava, cietīs meža dzīvnieki... Piemēram, lācis jaunaudzēs nedzīvos, arī ne medņi, kam vajag vecos kokus... Vien būs sirošanas lauks vilkiem."
- Anna Laicena Rīgā: "Esmu abonējusi "Latvijas Avīzi", kuras publikācijas man sagādā gandarījumu, jo to autori – zinīgi žurnālisti. Vēlu izturību un ceru, ka arī nākamgad avīze nezaudēs no sava interesantuma. Skumstu, ka mūžībā aizgājusi literatūrzinātniece Līvija Volkova, mūs saistīja biogrāfisks fakts, ka mans vectēvs rakstnieks Linards Laicens bijis viens no Rūdolfa Blaumaņa audzēkņiem, viņš ticies arī ar Jāņa Grestes brāli. Esmu lasījusi Līvijas sarakstītās grāmatas, piemēram, par Rūdolfu Blaumani, Eduardu Veidenbaumu. Fascinē viņas perfektā, inteliģentā attieksme pret lasītāju, zinātnieces degsme jaunradē, rakstnieku arhīvu dokumentu izpēte, atklājot viņu filozofiskos uzskatus, intelektuālo pasauli un radošos impulsus. Diemžēl atvadīšanos no viņas nokavēju... Toties iegādājos divas baltas neļķes, kuras aiznesu uz viņas māju Šarlotes ielā un piesēju pie viņas dzīvokļa durvju roktura."
- Imants Sūna Iecavā: "Skumji, ka Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu vairākums noraidījis iedzīvotāju iniciatīvu, kura paredzēja Lāčplēša dienu noteikt par oficiālu svētku dienu. Varēja jau atteikties no kādas citas svinamās dienas, ja reiz gribēja ietaupīt naudu."
- Agra Krivāne Jelgavas novadā: "Esmu dzirdējusi, ka nākamgad grasās pāriet uz abonētās preses piegādēm trīs reizes nedēļā, tādējādi mazinot slogu uz valsts budžetu. Tas izskan kā drauds nacionālajai, latviskajai presei. Izdevumi krievu valodā ir pilni kioski, taču latviskās preses – ļoti maz, apdraudēta varētu būt arī mana "Latvijas Avīze"."
Redakcijas piebilde. Informējam, ka "Latvijas Avīzes" iznākšanā izmaiņas nav plānotas – 2026. gadā laikraksts turpinās iznākt otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās.
- Biruta Bēta Rīgā: "Daudz dzirdam un lasām par dažāda veida naudas izkrāpšanas gadījumiem – investīciju krāpšanas, telefonkrāpšanas, kā arī romantiskās krāpšanas. Mani centušies apkrāpt jau sešas reizes. Pēdējo reizi krieviski runājošs pieteicās mainīt elektrības skaitītāju... Uzreiz nojautu, ka mani grasās apkrāpt, un viņam atbildēju parupji: "Ne uz tās tjotkas esi uzdūries!" Mediji daudz stāsta, brīdina par šiem krāpšanas veidiem, taču ļaužu muļķība ir neizmērojama. Vai tiešām tik daudzi ir lētticīgi, nepiedomājot par sekām?! Īpaši daudzi esot apkrāpti Latgalē, turklāt par lielām naudas summām. Redzat nu, Latgale nemaz nav tik nabadzīga, kā nereti domā."
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Latvijas Avīzē" izlasīju rakstu par novecošanās likstu demenci, smadzeņu darbības traucējumiem, kas rada neatgriezeniskus, pieaugošus un daudzpusīgus kognitīvo jeb prāta funkciju traucējumus... Bieži vien TV3 "Degpunkta" sižetos atklāts, ka vecie ļaudis, dzīvojot vieni, piemirst par ieslēgto gāzes plīti... Manuprāt, senioriem, vecākiem par 80 gadiem, ir jābūt kādam uzraudzītājam, tā būtu ne vien humāna, bet arī sociāli atbildīga rīcība, lai neciestu līdzcilvēki.
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Aktīvi apspriež valsts budžetu, kam būtu nepieciešama nauda, taču mazāk spriež, kā tos līdzekļus iegūt. Dzirdu frāzes: "Sameklēsim, mēģināsim atrast, ietaupīsim..." Godātie deputāti, kur jūs bijāt agrāk, jūsu darba pienākums ir domāt par valsts budžetu visu laiku, nevis pēdējā brīdī. Topot kapsētu likums... Ak vai, izskatās, ka par mirušajiem domā vairāk nekā par dzīvajiem! Runā par mākslīgo intelektu, taču, lai to ieviestu, vajadzīgs prāts, izglītība un nauda."
- Anna Grantiņa Smiltenes novadā: "Vajadzētu lielāku uzmanību pievērst higiēnai. Ir netīkami redzēt, ka, piemēram, televīzijas raidījumā "Šefu gaidījāt?" ēdienu gatavotājiem nesaķemmētie mati gandrīz vai ieslīd šķīvī..."
- Laimonis, seniors Ventspilī: "Tik daudz runāts par reklāmu traucējošo ietekmi televīzijā, ka jau apnicis. Taču tiešām nevēlos, ka man vairākas reizes raidījuma laikā jādzird: "Dzer manu pieniņu...""
