Balvu novada pašvaldība nolēmusi reorganizēt trīs novada skolas. Taupības nolūkos Rekavas, Rugāju un Baltinavas vidusskolas pārtaps par pamatskolām – 10. līdz 12. klase tajās tiks slēgta, vēsta 360TV Ziņas.
No brīža, kad sagatavots lēmumprojekts, līdz domes sēdei pagāja tikai nedēļa. Steiga raisīja plašu sabiedrības sašutumu, daudzi norāda, ka lēmums nav pārdomāts.
Notikušajā domes sēdē turpinājās spraigas diskusijas starp koalīcijas un opozīcijas deputātiem. Opozīcija uzsvēra skolu nozīmi pagastu un pierobežas attīstībā, kamēr koalīcija atkārtoti norādīja uz bērnu skaita samazināšanos un iespēju, pārskatot skolu tīklu, saņemt gandrīz 600 tūkstošu eiro valsts atbalstu pārējo skolu stiprināšanai.
Ar balsu vairākumu ātri nolemts reorganizēt Rekavas un Baltinavas vidusskolu. Savukārt, attiecībā uz Rugāju vidusskolu, opozīcija rosināja jautājumu atlikt un meklēt alternatīvus risinājumus, kā to bija lūguši arī skolēnu vecāki. Tomēr priekšlikums noraidīts, un arī Rugāju vidusskolas reorganizāciju apstiprināja domes vairākums.
