Politiska spēle vai datos balstīts lēmums? Šādu jautājumu uzdod Rugāju iedzīvotāji, jo Balvu novada pašvaldība nolēmusi reorganizēt Rugāju vidusskolu, slēdzot vidusskolas posmu, vēsta 360TV Ziņas.
Šo lēmumu pašvaldība virzījusi sasteigti – nedēļas laikā izstrādāts lēmumprojekts, nedodot iespēju iesaistītajām pusēm pilnvērtīgi paust savu viedokli. Turklāt šo lēmumu pieņem jaunais domes sasaukums, kuru iepriekšējā vadība atstāta opozīcijā. Tieši šī vadība iepriekš gadiem cīnījās par skolas saglabāšanu, un starp opozīcijas pārstāvjiem ir arī Rugāju skolas direktore.
Būtiski, ka skolēnu skaits Rugāju vidusskolā tikpat kā izpilda valsts noteiktos kritērijus – pietrūkst vien četru bērnu. Arī mācību rezultāti un eksāmenu vērtējumi rāda augstus līmeņus, ir gūti dažādi sasniegumi.
Plašāk skaties sižetā.
