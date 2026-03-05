Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Maija sākums šogad mūs patiešām lutinājis ar saulainām un mierīgām svētku brīvdienām. Līdz ar šo vieglumu arī grāmatu tops kļuvis īpaši daudzveidīgs. Aizvadītajā nedēļā tajā ienākuši pat pieci jaunumi.
Viens no tiem ir Emēlijas Šepas trilleris "Alter ego". Stāsts sākas ar noslēpumainu notikumu, kad ceļmalā tiek atrasts ievainots vīrietis, kurš neatceras notikušo. Drīz vien atklājas vēl traģiskāka aina, un izmeklēšana ievelk arvien dziļāk ģimenes noslēpumos, kuros patiesība un meli saplūst. Spriedze veidojas ne tikai notikumos, bet arī attiecībās starp varoņiem.
Pavisam citā noskaņā ir Lāsmas Gaitnieces grāmata "Andrejs Lihtenbergs. Un neņem līdzi neko..." Tā ved atpakaļ laikā un atklāj spilgtas, bet arī pretrunīgas personības dzīvesstāstu. Lihtenbergs bija viena no savas paaudzes spožākajām estrādes zvaigznēm, un viņa ceļš līdz skatuvei nebija pašsaprotams. Jo lielāki panākumi, jo sarežģītāki kļuva apstākļi, līdz viņa pazušana joprojām paliek neatbildēts jautājums.
Topā savu vietu ieņēmis arī Armanda Pučes romāns "Zārkiem ir kabatas". Tas piedāvā skatu uz vidi, kurā savijas vara, nauda un ietekme. Dažādi tēli un notikumi veido kopainu, kurā robežas starp likumu un tā apiešanu kļūst arvien izplūdušākas.
Savukārt jaunākiem lasītājiem topā ienākusi Ineses Zanderes un Gundegas Muzikantes "Skaidu pasaka". Tas ir stāsts par meiteni Evelīnu, kura dodas ceļā, lai saprastu, kas viņa ir un no kurienes nāk. Ceļojuma laikā atklājas plaša un daudzveidīga koka pasaule. Caur to atklājas arī jautājumi par piederību un drosmi būt pašai.
Šis tops labi parāda, cik dažādas var būt lasītāju izvēles. No spriedzes un biogrāfijām līdz stāstiem bērniem. Iespējams, tieši šajā dažādībā slēpjas tas, kāpēc grāmata joprojām ir tik laba sabiedrotā gan mierīgos svētku rītos, gan klusos vakaros.
