Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops šoreiz iezīmē skaidru tendenci, lasītāji arvien biežāk izvēlas tulkoto daiļliteratūru. Tajā dominē stāsti par attiecībām, pagātnes noslēpumiem un izvēlēm, kas maina dzīvi, apvienojot gan emocionālu dziļumu, gan vieglu spriedzi.
Šo noskaņu papildina arī divi jaunpienācēji. Eleanoras Brūkenenas romāns "Jūras akmeņu māsas" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") aizved uz Skotijas piekrasti, kur leģenda par četriem akmeņiem glabā ģimenes traģēdijas un likteņa pavērsienu atbalsis. Stāsts savieno dažādus laikus un vietas, no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām, ļaujot pakāpeniski atklāt vienas dzimtas noslēpumus. Tā ir smeldzīga, noskaņām bagāta lasāmviela par piederību, zaudējumu un mēģinājumu atrast ceļu atpakaļ uz mājām.
Savukārt Jeļenas Paļčevskas romāns "Vecuma slieksnis" piedāvā pavisam citu skatpunktu – personisku un tiešu stāstu par dzīves posmu, kad šķiet, ka viss ir sakārtots, bet realitāte pēkšņi izjūk. Galvenajai varonei Ritai nākas no jauna definēt sevi, kad sabrūk ierastā dzīve un attiecības ar tuvākajiem iegūst pavisam citu nokrāsu. Tas ir stāsts par identitāti un drosmi ieraudzīt sevi ārpus citu gaidām.
Lai gan topā dominē pieaugušo daiļliteratūra, tajā vietu atradusi arī Gunta Eņģeļa grāmata "Tēta vakara pasakas" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā ienes pavisam citu, siltāku noskaņu - stāstus, kas veidoti kopīgai lasīšanai un sarunām, kur svarīgākais ir ne tikai pats teksts, bet arī kopā pavadītais laiks.
Kopumā šīs nedēļas tops veido daudzveidīgu ainu, līdzās smeldzīgiem mīlas stāstiem un iekšējiem pārdzīvojumiem sastopama gan spriedze, gan vēstures elpa. Katrs no šiem darbiem piedāvā savu skatījumu uz cilvēka pieredzi, atgādinot, ka tieši stāsti ir tie, kas palīdz saprast gan citus, gan pašiem sevi.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
