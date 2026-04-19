Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Vendija un Pāvels Karalkini nonākuši jauna izaicinājuma priekšā. Lai gan vīra uzvara pār 35 gadus ilgušo nikotīna atkarību ir vērā ņemams sasniegums, tā izgaismojusi citas veselības problēmas. Šobrīd Pāvels cigaretes kompensē ar milzīgu cukura devu, reizēm pāris dienās notiesājot veselu kilogramu saldumu. Šāda rīcība jau atspoguļojas pēdējo medicīnisko pārbaužu datos, kas liecina par kritisku stāvokli.
Kādreizējo pīppaužu vietā tagad ir "našķu pauzes". Kamēr pāris atpūšas no dārza darbiem, Pāvels atklāti atzīst, ka kāre pēc cukura ir kļuvusi nekontrolējama: "Trīs, četrās dienās es apēdu kilogramu konfektes, jā!" Vendiju šāda situācija nopietni satrauc. Viņa uzsver, ka problēma nav tikai finansiāla, bet gan tiešs apdraudējums vīra dzīvībai. Arī pašai Vendijai nav viegli atturēties no ēšanas kā aizvietotājterapijas, taču viņu disciplinē gatavošanās bodibildinga sacensībām: "Grūtākais atmešanas posmā ir nesākt rīt! Pat, ja negatavotos sacensībām, es tomēr censtos sevi kontrolēt, jo, kā es skatos, tā kā, ar Pāvelu – tas mani biedē!"
Līdztekus apetītes pieaugumam, Vendija novērojusi arī pozitīvas iezīmes – mazinājies aizkaitinājums un nostabilizējies asinsspiediens, savukārt vīram atgriezusies asāka oža. Tomēr Pāvela straujais svara pieaugums radījis psiholoģisku barjeru: "Uz svariem kāpt man bail, tāpēc ka es redzu kā vēders man jau ir mazliet vairāk nekā bija, tāpēc bail...nē, nē, nē! Uz svariem nē! Negribu!"
Sievu īpaši biedē iespējamās sekas sirds veselībai, atgādinot vīram, cik neaizvietojams viņš ir saviem mīļajiem: "Mans vīrs man ir svarīgs! Es viņu mīlu un arī bērnam viņš ir vajadzīgs." Redzot analīžu rezultātus, viņas satraukums tikai pieauga: "Tūlīt paskatīsimies kāda, tad ir realitātē ar tām Pāvela analīzēm. Tas nav pārspīlējums...tā ir – tiešām! Man ir jau tā, ka valoda raustās no tā, ka es tās ieraudzīju."
Lai gan holesterīna līmeni bija izdevies nedaudz koriģēt, jaunākie dati uzrāda bīstami augstu triglicerīdu līmeni. Tas liecina par aknu aptaukošanos, kas traucē organisma dabisko attīrīšanos. Vendija to raksturo tieši: "Īsāk runājot, ir lielas ziepes!" Viņa skaidro, ka pie vainas ir nekvalitatīva pārtika un milzīgais ogļhidrātu daudzums: "Pāvela akna ir šokā! Pāvela akna vienkārši nezina, ko ar to darīt! Saldumi, ātrie milti – baltie, apstrādātie – tur vēl Dievs viņu zina, kādi margarīni un kas tur vēl tiem cepumiem un barankām klāt!"
Lielākās problēmas sākas vakaros. Neskatoties uz Vendijas pūlēm nodrošināt vīram pilnvērtīgas maltītes dienas laikā, iestājoties tumsai, Pāvels zaudē kontroli pār apēsto daudzumu. Tomēr pāris nepadodas. Vendija tic – ja reiz ir izdevies pārvarēt vairāku gadu desmitu ilgo atkarību no cigaretēm, tad kopīgiem spēkiem izdosies sakārtot arī uzturu un atgūt veselību.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu